미국 정부, 치안 이유로 '워싱턴 철도허브' 유니온역 직접 관리키로

▲ 현지시간 26일 미국 워싱턴 시내에서 주 방위군의 무장 대원들이 순찰하고 있다.

미국 연방정부가 치안 강화를 명분으로 수도 워싱턴 DC의 시(市) 경찰청을 연방정부 통제하에 두고 군대를 투입한 데 이어 27일(현지시간)엔 이 지역 철도교통의 허브인 유니온역의 관리권한도 '접수'했습니다.숀 더피 교통부 장관은 이날 유니온 역에서 열린, 준공영철도회사 암트랙의 새 고속열차 '네스트젠 아셀라' 개통식 행사에 앞서 성명을 통해 교통부가 유니온역의 관리 업무를 암트랙으로부터 넘겨받는다고 밝혔습니다.더피 장관은 성명에서 미 연방의회에서 도보 거리 내에 있는 유니온역은 수도 워싱턴 DC의 자랑이 되어야 할 곳이지만 황폐해졌다면서 "(연방 교통부가) 역 관리를 다시 맡음으로써 우리는 적은 비용으로 이 도시를 안전하고 아름답게 만드는 것을 도울 것"이라고 말했습니다.그는 또 트럼프 대통령은 "유니온역이 다시 아름답게 되고 열차 환승이 안전해지며, 우리나라의 수도가 다시 위대해지기를 원한다"면서 "오늘은 그런 일의 일부"라고 강조했습니다.그동안 유니온역과 그 주변에는 다수의 노숙자가 머물고, 각종 범죄가 자주 발생해 치안공백에 대한 우려가 제기되기도 했습니다.하지만 그동안 철도회사가 자율적으로 맡아온 유니온역 관리를 연방정부가 넘겨받음에 따라 적절성을 놓고 논란이 예상됩니다.트럼프 대통령은 앞서 워싱턴 DC 시 당국의 반발에도 범죄 소탕 및 치안강화를 명분으로 주방위군과 연방정부의 여러 법 집행 당국을 투입, 유니온역을 비롯한 도심 지역을 순찰하도록 하는 등 '범죄와의 전쟁'을 시작했습니다.워싱턴 DC 시 당국은 최근 몇 년간 통계를 보면 이 도시에서 폭력 범죄가 감소했다며 연방정부의 개입에 이견을 보이고 있으나, 트럼프 대통령은 구체적인 증거를 제시하지 않은 채 범죄가 급증했다며 이 같은 조치를 강행했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)