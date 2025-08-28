트럼프, '민주당 큰손' 소로스 겨냥 "폭력시위 지원 기소돼야"

▲ 조지 소로스

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 야당인 민주당을 재정적으로 지원하는 '큰 손' 역할을 해온 헤지펀드 대부 조지 소로스와 그의 아들이 "폭력시위 지원" 혐의로 처벌받아야 한다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "조지 소로스와 그의 훌륭한 급진좌파 아들은 미국 전역에서 폭력 시위를 지원했기 때문에 조직범죄처벌법(RICO)에 따라 기소돼야 한다"고 썻습니다.트럼프 대통령은 "우리는 더 이상 이러한 미치광이들이 미국을 분열시키도록 허용하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.또 "소로스와 그의 사이코패스 집단은 우리 나라에 거대한 해를 끼쳤다"며 "거기에는 그의 미친 서부 해안 친구들도 포함된다"면서 "조심하라. 우리가 당신을 지켜보고 있다"고 적었습니다.소로스 부자가 '반(反)트럼프 시위'를 배후에서 지원하고 있다는 주장은 트럼프 지지층 사이에서 공유되고 있으나 구체적 사실로 입증된 바는 없습니다.트럼프 대통령은 이날 소로스가 어떤 폭력시위를 지원했다는 것인지는 언급하지 않았습니다.월가의 억만장자인 소로스와, 그의 아들 엘릭스 소로스는 오랜 기간 민주당을 후원해왔습니다.트럼프 대통령은 집권 1기 때 소로스가 중미 출신 불법 이민자들의 미국 유입을 지원한다는 음모론에 힘을 실어주는 등 그동안 소로스에 대한 적대감을 숨기지 않아 왔습니다.트럼프 대통령이 갑자기 소로스에 대한 기소를 거론한 것은 자신을 비판해온 존 볼턴 전 국가안보보좌관에 대한 연방수사국(FBI)의 최근 강제 수사 착수와 맞물려 그 배경에 대한 관심을 불러 일으키고 있습니다.일각에선 트럼프 대통령이 점점 더 정적에 대한 보복 쪽으로 움직이고 있는 것 아니냐는 관측을 내놓고 있습니다.(사진=게티이미지)