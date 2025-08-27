민주, 한덕수 구속영장 기각에 "납득할 수 없어…강력 유감"

▲ 윤석열 전 대통령의 내란 방조 및 위증 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 구속영장이 기각돼 경기도 의왕 서울구치소를 나서고 있다.

더불어민주당은 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장이 기각된 것에 대해 "도무지 납득할 수 없다"고 비판했습니다.박수현 민주당 수석대변인은 오늘(27일) 밤 내란 특검이 청구한 구속영장이 법원에서 기각된 직후 논평을 내고 "민주당은 한 전 총리 구속영장 기각에 강력한 유감을 표한다"며 이같이 밝혔습니다.박 수석대변인은 "한 전 총리가 짊어진 혐의만 내란방조, 계엄 가담, 허위공문서 작성, 위증 등 6개로 가벼운 것이 하나 없다"며 "심지어 허위 계엄 선포 문건의 폐기를 지시하는 등 증거를 적극적으로 인멸한 의혹까지 있다"고 주장했습니다.그러면서 "적극적인 계엄 가담 의혹까지 받는 내란 공범에 대한 구속영장 기각을 국민이 어떻게 해석해야 하는가"라며 "법원의 구속영장 기각은 내란 세력과 국민께 명백히 잘못된 신호를 주는 결정"이라고 덧붙였습니다.박 수석대변인은 특검에 대해 "기각된 영장을 넘어 더욱 철저하고 엄정한 수사로 한 전 총리에 얽힌 의혹을 낱낱이 밝혀낼 것을 당부한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)