독일, 징집 대비 병역제도 개편…현역 8만 증원 목표

▲ 프리드리히 메르츠 독일 총리

러시아의 군사적 위협에 대비한다며 재무장을 추진 중인 독일 정부가 유사시 징병제 부활을 포함한 새 병역제도를 마련했습니다.독일 연방정부는 오늘(27일)(현지시간) 각료회의를 열어 이 같은 내용의 병역법 개정안을 의결했습니다.새 병역법은 현재 자원입대를 유지하되 지원자가 병력 운용 계획에 못 미치거나 국가 안보가 위협받는 경우 연방의회 의결을 거쳐 강제 징집도 가능하게 했습니다.해마다 18세 성인이 되는 남녀는 군 복무 의사와 능력을 묻는 설문지를 받고 남성은 의무적으로 답변해야 합니다.2027년 7월부터는 남성의 경우 군 복무를 전제로 한 신체검사를 받아야 합니다.국방부는 입대 장병을 늘리기 위해 ▲최소 2천 유로(324만 원) 월급 보장 ▲ 무료 숙소·기차·의료서비스 ▲ 직업훈련 ▲ 운전면허 취득 보조금 지급 등 여러 가지 인센티브를 내걸었습니다.독일은 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후 재무장을 위해 2011년 폐지한 징병제를 되살리는 방안을 논의해 왔습니다.국방부는 러시아의 위협에 대비하고 전쟁 능력을 갖춘 군대를 만들려면 현재 18만 2천 명인 병력을 2035년 26만 명으로 늘려야 한다고 봅니다.그러나 당장 징병제로 전환해 신병을 대거받기에는 막사와 훈련시설 등이 부족합니다.2027년부터 신체검사를 의무화한 데는 그때쯤 징병에 필요한 시설이 갖춰질 거라는 계산도 작용했습니다.프리드리히 메르츠 총리는 이날 이례적으로 국방부 청사에서 각료회의를 열고 미군 장성인 알렉서스 그린케위치 북대서양조약기구(NATO·나토) 유럽동맹 최고사령관을 회의에 참석시켰습니다.메르츠 총리는 기자회견에서 러시아가 계속 유럽 안보를 위협할 거라며 병역법 개정은 "독일이 역량 있는 파트너임을 유럽 동맹국들에 알리는 강력한 신호"라고 말했습니다.그는 지난 5월 취임 이후 독일 연방군을 "유럽 최강의 재래식 군대로 만들겠다"고 강조해 왔습니다.보리스 피스토리우스 국방장관은 "이건 단순한 법안이 아니라 앞으로 나아가는 커다란 발걸음"이라며 "젊은 남녀의 사고방식이 바뀌어야 한다"고 말했습니다.연립정부를 주도하는 중도보수 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합에서는 확충할 병력 규모를 법에 명시하고 미달하면 자동으로 징집하자는 주장이 나옵니다.CDU 소속인 요한 바데풀 외무장관은 국방부 법안에 반대한다고 했다가 막판에 철회했습니다.피스토리우스 장관은 의회 논의 과정에서 법안 내용이 바뀔 수 있다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)