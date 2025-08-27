'내란 방조 혐의' 한덕수 전 국무총리 구속영장 기각

▲ 한덕수 전 국무총리

내란 우두머리 방조와 위증 등 6개 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 구속영장이 법원에서 기각됐습니다.한 전 총리에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 "중요한 사실관계 및 피의자의 일련의 행적에 대한 법적 평가와 관련해 다툴 여지가 있다"며 영장을 기각했습니다.또 "혐의에 관해 현재까지 확보된 증거, 수사 진행경과, 피의자의 지위 등에 비추어 방어권 행사 차원을 넘어선 증거인멸 우려가 있다고 보기 어렵다"고 밝혔습니다.한 전 총리는 국무회의 부의장인 국무총리로서 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받습니다.계엄에 절차상 합법적인 '외관'을 씌우기 위해 계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의하고, 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 선포문을 작성·폐기하는 데 관여한 혐의 등도 있습니다.법원 판단에 따라 오늘(27일) 오후 구속 전 피의자 심문 뒤 서울구치소에 머물고 있던 한 전 총리는 불구속 상태에서 특검 수사를 받게 됩니다.