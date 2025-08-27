'피겨 여왕' 김연아, 플레이윈터 아카데미서 유망주 지도

▲ 김연아(왼쪽)가 27일 강원도 강릉하키센터에서 열린 플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미에서 후배들을 지도하고 있다.

'피겨 여왕' 김연아가 올해에도 2018평창기념재단이 주최하는 '플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미' 강사로 나섰습니다.2018평창기념재단은 "김연아는 이날 강원도 강릉하키센터에서 열린 플레이윈터 피겨스케이팅 아카데미에서 마스터반(5~8급) 선수들을 대상으로 강습했다"고 전했습니다.김연아는 점프, 스트로킹, 스핀 등 피겨 기본기를 지도했습니다.김연아는 "어린 후배 선수들과 함께해 즐거웠다"며 "후배들이 선수 생활을 하는 동안 힘들 때가 있겠지만, 잘 이겨내며 멋진 선수로 성장하길 바란다"고 밝혔습니다.아울러 2026 밀라노·코르티나담페초 올림픽을 준비하는 후배들에게 "올림픽 무대까지 많은 과정이 남아있는데, 열심히 준비해 만족할 만한 성과를 거두길 바란다"며 "후배들이 부상 없이 준비해 좋은 결과를 끌어내길 응원하겠다"고 전했습니다.피겨 아카데미는 평창 올림픽 유산을 계승하고 피겨스케이팅 저변을 넓히기 위한 2018평창기념재단 대표 프로그램입니다.김연아는 아카데미를 시작한 2021년부터 꾸준히 강사로 참여했습니다.그동안 이 프로그램엔 피겨 간판급 유망주로 성장한 김유재, 김유성, 황정율을 비롯해 총 2,800명의 선수가 참가했습니다.올해 프로그램엔 김연아를 비롯해 전 피겨 국가대표 김해진, 김예림과 양태화 국제빙상경기연맹(ISU) 기술심판 등이 강사로 함께 했습니다.(사진=2018 평창기념재단 제공, 연합뉴스)