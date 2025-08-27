뉴스

거대한 모래 폭풍에 도시 마비…6만 가구 정전

장선이 기자
작성 2025.08.27 20:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

폭염과 건조한 날씨가 이어지고 있는 미국 애리조나주에 거대한 모래폭풍이 덮쳐 피해가 속출했습니다. 공항이 마비됐고, 6만 가구에 전기가 끊겼습니다.

보도에 장선이 기자입니다.

<기자>

거대한 모래 언덕이 도시 전체를 휘감았습니다.

이윽고 모래 폭풍이 공항으로, 축구 경기장으로, 마을과 도로로, 들이닥칩니다.

[차량 운전자 : 아무것도 보이지 않아요. 앞이 조금 보입니다. 뒤에 차가 있는 것 같아요.]

미국 서남부 애리조나주의 대도시 피닉스 일대를 거대한 모래폭풍이 덮쳤습니다.

[차량 운전자 : 지금 한밤중인 것처럼 시야가 완전히 어둡습니다.]

강한 뇌우와 강풍도 몰아치면서 가로수들이 쓰러지고 6만여 가구가 정전됐습니다.

[애리조나주 주민 : 나무가 갈라지고 뭔가 부서지는 소리를 듣고 '방금 나무에 번개가 친 건가?' 싶었어요. 소리가 워낙 컸거든요.]

피닉스 스카이하버 국제공항은 시속 113km의 돌풍이 불면서 공항 터미널 지붕과 다리 일부가 파손됐고, 1시간 동안 모든 항공기의 이착륙이 중단됐습니다.

'하부브'라 불리는 이 모래 폭풍은 차갑고 무거운 공기가 땅에 부딪히면서 지표면의 먼지와 모래를 끌어 올리며 만들어진 거대한 먼지 폭풍입니다.

건조하고 모래가 많은 아프리카 북부나 미국 남서부에서 주로 발생하는데, 여름철 고온 조건에서 잘 발생합니다.

[션 베네딕트/국립기상청(NWS) 수석 기상학자 : 이런 폭풍 속에서는 시야가 순식간에 0으로 떨어져 앞을 전혀 볼 수 없게 되거든요. 특히 고속도로처럼 빠른 속도로 달리다가는 큰 사고로 이어질 수 있습니다.]

지난해 11월 캘리포니아 중부에서도 하부브로 수십 대의 차량이 추돌하고 대규모 정전 피해가 발생했습니다.

지난 수십 년 동안 하부브의 발생이 더 잦아지고 있는데, 전문가들은 기후 변화로 극단적인 모래폭풍 현상이 더 자주, 더 강하게 발생할 것으로 전망했습니다.

(영상편집 : 김종미)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장선이 기자 사진
장선이 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지