[8뉴스 예고] 이 대통령, '마스가 상징' 필리조선소 시찰 후 귀국길

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 이 대통령, '마스가 상징' 필리조선소 시찰 후 귀국길



한미 정상회담을 마친 이재명 대통령이 양국 조선업 협력의 상징인 한화 필리조선소 시찰을 끝으로, 3박 6일의 순방 일정을 마무리했습니다. 한미 정상회담의 성과와 남은 과제, 짚어보겠습니다.



2. '윤 내란 방조' 한덕수 전 총리 구속 기로



오늘(27일) 법원에선 내란 방조, 위증 등의 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸습니다. 한 전 총리의 구속 여부는 이르면 오늘 밤늦게 결정될 걸로 보입니다.



3. '통일교 의혹' 권성동, 피의자로 특검 출석



권성동 국민의힘 의원은 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 김건희 특검에 출석해 조사받았습니다. 권 의원은 통일교로부터 금품을 수수한 바가 없다며, 결백을 주장했습니다.



4. 국민의힘 분당설 재점화…인권위원 선출안 부결



장동혁 국민의힘 대표 취임 후, 찬탄파와 반탄파의 갈등이 걷잡을 수 없이 커지며 '분당설'이 다시 불거지고 있습니다. 이런 가운데 국민의힘이 추천한 국가인권위원 선출안이 국회 본회의에서 여당 반대로 부결됐습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 전해드립니다.