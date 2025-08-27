[단독] '리튬 테마주' 강제 수사…주가 띄우고, 횡령까지

<앵커>



2년 전, 전기차 시장이 성장할 거라는 기대감 속에 '리튬 테마주'로 분류돼 주가가 3배 이상 뛰었던 한 코스닥 상장사가 있었습니다. 최근 경찰이 이 업체에 대한 전방위적인 압수수색에 나선 것으로 확인됐습니다. 경찰은 업체의 실사주가 허위 정보로 주가를 띄웠고, 회사 자금 수백억 원을 횡령한 정황까지 포착했습니다.



지난 2023년, 전기차 시장에 대한 기대감과 함께 이차 전지 관련 주가가 오르던 때 코스닥 상장사인 A 업체도 급부상했습니다.



금속 제조 기업이던 A 업체가 리튬 신사업 진출 계획을 밝히며 이른바 '리튬 테마주'로 분류됐기 때문입니다.



해당 업체의 실사주인 B 씨는 2023년 4월 업체를 인수한 직후 "한국지질자원연구원과 공동연구를 진행해 신안 압해도에서 순도 높은 리튬을 발견했고, 탐사 작업을 진행하고 있다"는 내용의 보도 자료를 냈습니다.



2천 원대에 머무르던 주가는 가파르게 치솟아 석 달 만에 7천600원까지 올랐습니다.



경찰은 신사업의 실체가 없는데도 주가 부양을 위해 허위 자료를 낸 것으로 보고, 이달 초 사기적 부정거래 등 혐의로 A 업체와 B 씨 주거지 등 10여 곳을 압수수색 했습니다.



경찰은 B 씨가 업체를 인수할 때 사채업자에게 400억여 원을 빌렸는데, 이를 갚을 목적으로 주가를 고의로 부양시킨 것으로 의심하고 있습니다.



경찰은 계좌 분석 등을 통해 B 씨가 A 업체 소유의 주식과 예금 등 280억 원 상당을 횡령한 정황도 포착한 걸로 전해졌습니다.



관련 의혹들이 제기되면서 2023년 8월부터 A 업체 주가는 급락했고, 결국 600원대 '동전주'가 됐습니다.



지난해 3월 자금 거래 불투명을 이유로 감사 의견 거절이 나면서 주식 거래가 정지됐고, 피해는 고스란히 소액주주들이 떠안게 됐습니다.



[소액주주 : 리튬 사업을 해서 2만 원까진 올릴 거다… '얘네들 하는 말이 진짜인가?' 이런 생각까지 들 정도로 얘네들이 많이 홍보를 했기 때문에 주주나 채권자들 입장에서는 눈물이 나는 상황입니다.]



A 업체 측은 "전 경영진의 배임 의혹에 대해 경찰이 수사 중"이라며 "상장폐지를 막기 위해 재감사 절차를 진행하고 있다"고 밝혔습니다.



경찰은 압수물 분석이 마무리되면 B 씨를 소환해 횡령 자금 사용처 등에 대한 수사를 본격화할 방침입니다.



