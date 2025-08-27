권성동 "없는 죄 못 만들어"…구속영장 검토

<앵커>



김건희 특검팀이 권성동 의원을 피의자로 소환했습니다. 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의 등을 받는 권 의원은, 없는 죄를 만들 수는 없다며 결백을 주장했습니다. 하지만 특검은 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다.



원종진 기자가 취재했습니다.



<기자>



권성동 국민의힘 의원이 김건희 특검팀에 피의자 신분으로 출석했습니다.



통일교 의혹과 관련해 첫 현직 의원 소환으로, 권 의원은 취재진 앞에서 강하게 결백을 주장했습니다.



[권성동/국민의힘 의원 : 특검이 무리수를 쓴다 한들 없는 죄를 만들 수가 없는 것이고….]



조사실로 들어가려다 정치자금 관련 질문이 나오자 다시 멈추기도 했습니다.



[권성동/국민의힘 의원 : (대선 전 정치 자금 1억 원 받으신 적 있으십니까?) 여러 번 밝힌 바와 같이 통일교 관계자로부터 어떠한 금품을 수수한 바가 없습니다.]



권 의원은 대선을 앞둔 지난 2022년 초 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 1억여 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



또 통일교인들이 2023년 국민의힘 전당대회에 출마한 김기현 의원을 지원하기 위해 당원으로 가입하는 과정에 연루됐다는 의혹도 받고 있습니다.



50쪽 분량의 질문지를 준비한 특검팀은 권 의원을 상대로 통일교 측과의 접촉경위 등을 추궁했습니다.



권 의원은 진술거부를 하지 않았지만 적극적으로 혐의를 부인한 걸로 파악됐습니다.



하지만 특검팀은 권 의원에 대한 구속영장 청구를 유력하게 검토하고 있습니다.



그동안 진행된 통일교 관련자들 조사를 통해 자금 제공 혐의를 뒷받침하는 진술과 물증을 확보한 데다, 특검 수사가 시작되자 권 의원 보좌진이 윤 씨에게 접촉을 시도하는 등 증거 인멸 우려도 있다고 판단하기 때문입니다.



특검팀은 통일교인들의 국민의힘 당원 가입 여부를 확인하기 위한 압수수색 영장을 재청구할 방침이라고도 밝혔습니다.



(영상편집 : 박춘배)