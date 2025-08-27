정보사 대령 "노상원, '제2수사단'서 전라도 출신 빼라고 지시"

▲ 노상원 전 정보사령관

노상원 전 정보사령관이 12·3 비상계엄 당시 합동수사본부의 합수단 외에 부정선거 의혹을 수사할 제2수사단 구성을 지시하면서 "전라도 출신은 빼라"고 했다는 법정 증언이 나왔습니다.서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 오늘 노 전 사령관의 개인정보보호법 위반 혐의 공판기일을 진행했습니다.재판에는 김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령)이 증인으로 출석했습니다.김 대령은 노 전 사령관과 문상호 전 정보사령관으로부터 제2수사단 부대원 선발 지시를 받은 걸로 지목된 인물입니다.이른바 '롯데리아 회동'에 참석하기도 했습니다.김 대령은 지난해 9월 노 전 사령관이 특수임무요원 5∼6명의 추천을 요청하고, 10월에도 15∼20명의 인원 추천을 추가로 요청해왔다고 밝혔습니다.내란 특검팀이 '당시 노 전 사령관이 전라도 출신을 제외하라고 한 게 맞느냐'고 질문하자 김 대령은 "그렇다"고 답했습니다.김 대령은 "업무를 잘하는 인원으로 이해하고 선발했는데 그 이후에 전라도를 빼라고 말씀하셔서 다시 선발했다"고 말했습니다.김 대령은 노 전 사령관이 계엄 선포 한 달 전인 지난해 11월 9일 한 카페에서 만나 계엄 상황이 일어날 수 있다고 언급했다고도 증언했습니다.그는 "노 전 사령관이 '언론에 특별한 보도가 날 것이다. 그러면 선발해둔 인원을 데리고 중앙선관위에 가서 부정선거와 선거 조작에 대한 증거들을 확보해야 한다'고 말씀하셨다"며 "그래서 제가 '그건 저희가 할 일이 아니고 경찰에 맡겨야 하는 것 아니냐'고 했더니, 그때 '계엄과 같은 상황'이라는 말을 했다"고 했습니다.앞서 내란 중요임무 종사 혐의로 기소돼 재판받고 있던 노 전 사령관은 '제2수사단' 선발을 목적으로 문 전 사령관 등으로부터 정보사 요원들의 인적 정보를 비롯한 군사 정보를 받은 개인정보보호법 위반 혐의로 특검팀에 의해 추가 기소됐습니다.노 전 사령관은 현역 군인들로부터 진급 청탁 명목으로 금품을 수수한 혐의(알선수재)도 받고 있습니다.