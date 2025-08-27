정청래, '반탄' 장동혁에 취임 축하 난 보내고 언급은 자제

▲ 정청래 더불어민주당 대표

국민의힘 사령탑으로 '강성 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)'인 장동혁 대표가 선출됐으나 이른바 내란의 완전한 종식을 외쳐온 정청래 더불어민주당 대표가 아직 반응을 내놓지 않고 있습니다.정 대표는 오늘(27일) 오전 대전국립현충원을 참배한 뒤 기자들과 질의응답에서 현충원 참배 소감을 밝힌 뒤에 장 대표에 대한 질문이 나오자 "가겠습니다"라며 자리를 떴습니다.정 대표는 이후 현장 최고위에서도 국민의힘 전당대회에 대해서는 언급하지 않았으며 소셜미디어(SNS)에도 별도의 메시지를 아직 밝히지 않은 상태입니다.앞서 정 대표는 국민의힘을 내란 정당으로 규정하면서 계엄 사태에 대한 사과나 반성이 없으면 야당으로 인정하지 않고 대화하지 않겠다고 천명한 바 있습니다.그는 나아가 국민의힘을 겨냥해 계엄 사태 관련 의혹이 밝혀질 경우 정당 해산 사유로 충분하다고도 반복적으로 언급하고 있습니다.정 대표는 이날 의원총회에서 장 대표를 거론하지 않은 채 국민의힘 전체를 향해 "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있다"며 "대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 득세하는 상황"이라고 말하기도 했습니다.정 대표가 당내에서 '윤어게인' 인사로 보는 장동혁 대표의 선출을 직접 언급하지 않는 점을 두고 여야 관계 설정을 거듭 고민 중인 게 아니냐는 해석이 정치권 일각에서 나오고 있습니다.정 대표가 국민의힘과 악수도 하지 않는 가운데 이재명 대통령은 최근 "공식적인 야당의 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"고 말한 바 있습니다.이런 가운데 정 대표는 어제 본인 명의로 장동혁 의원실에 축하 난을 보낸 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.정 대표와 별개로 민주당은 논평을 내고 국민의힘을 비판했습니다.문금주 원내대변인은 소통관 브리핑에서 장 대표가 구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령을 접견하겠다고 밝힌 데 대해, "내란 수괴 접견을 예고한 장동혁 대표는 '도로 국민의짐' 선언을 한 것이냐"고 쏘아붙였습니다.문 원내대변인은 "장 대표가 '정권을 끌어내리겠다'는 망언을 공공연히 쏟아냈다"며 "국민의힘은 더이상 내란의 그림자에 기대어 국정을 방해하지 말고 먼저 내란의 죄과부터 철저히 반성하라"고 말했습니다.