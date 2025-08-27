중, 이 대통령 '안미경중 탈피' 언급에 "제3국 영향받지 않아야"

▲ 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제전략문제연구소(CSIS)에서 정책 연설을 하고 있다.

이재명 대통령이 중국과의 경제 협력과 미국과의 안보 협력을 병행하는 이른바 '안미경중'(安美經中) 노선을 과거와 같이 이어갈 수 없다고 발언한 데 대해 중국은 한중 관계의 발전이 제3국의 영향을 받아서는 안 된다는 입장을 밝혔습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(27일) 정례 브리핑에서 "하나의 건강하고 안정적이며 지속 심화하는 중한 관계는 양국 인민의 근본 이익에 부합하고, 지역과 세계의 평화·안정 및 발전·번영에도 이롭다"면서 "이는 중한 양국의 공동인식"이라고 말했습니다.이어 궈 대변인은 "중한 관계의 발전은 양국 공동이익에서 기원한 것"이라며 "제3국을 겨냥하지도, 제3국 요인의 영향을 받지도 않는다"고 밝혔습니다.궈 대변인은 "중국의 대(對)한국 정책은 연속성과 안정성을 유지하고 있다"며 "한국이 중국과 마주 보고 중한 전략적 협력 동반자 관계가 지속해서 건강하고 안정적으로 발전하도록 함께 노력하기를 희망한다"고 덧붙였습니다.트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 계기로 방미 중인 이 대통령은 현지시간 지난 25일 워싱턴DC 싱크탱크 전략국제문제연구소 초청 강연에서 '혹자는 한국이 미국에 안보를 의존하고 경제적 실익은 다른 곳에서 취한다는 의문을 제기한다'는 질문에, '안미경중'을 언급하며 "한국이 과거처럼 이 같은 태도를 취할 수는 없는 상황이 됐다"고 밝힌 바 있습니다.당시 이 대통령은 "최근 몇 년 사이 자유 진영과 중국을 중심으로 한 진영 간 공급망 재편이 본격적으로 벌어지고 미국 정책이 명확하게 중국을 견제하는 방향으로 갔다"며, "이제는 한국도 미국의 기본적인 정책에서 어긋나게 행동하거나 판단할 수 없는 상태"라고 부연했습니다.이 대통령의 말은 미국과 중국의 갈등 수위가 높아지기 전에는 안보와 경제를 일정 정도 분리해서 운신할 여지가 있었으나, 이제는 그런 구분이 어려워졌으며 한국은 미국의 중국 견제라는 전제 속에서 안보·경제 정책을 통합적으로 운용하겠다는 취지로 풀이됩니다.이 대통령의 이번 '안미경중' 관련 발언에 대해 중국 외교부는 직접 비판을 자제하며 원칙론적 입장을 반복하며 '수위 조절'을 했지만, 관영매체는 곧장 포문을 열었습니다.중국공산당 기관지 인민일보 계열의 글로벌타임스는 이날 사설에서 "중견 강국으로서 한국은 격변하는 국제 질서 속에서 어떻게 전략적 자율성을 유지하고 확대할 수 있을지에 대한 근본적 질문을 외면하고 있다"고 지적했습니다.글로벌타임스는 국수주의 논조로 잘 알려진 환구시보의 영문판으로, 타국을 겨냥해 노골적 비난을 자주 가해왔습니다.매체는 "한국이 반도체·공급망·타이완 해협· 남중국해 등 중국의 핵심 이익과 관련된 문제에서 미국 요구에 따라 무조건적인 대(對)중국 견제에 나선다면, 이는 곧 한국의 국가 운명을 위험한 전차에 스스로 묶어버리는 것"이라면서 "한국이 중국과 거리를 두는 방향으로 전환한다면, 한국 경제와 국민의 삶에 심각한 타격을 입히고, 가장 근본적 이익이 훼손될 것"이라고 강조했습니다.'안미' 접근에 의한 2016년 사드 배치로 한중 관계가 훼손됐다는 경고도 빼놓지 않았습니다.매체는 "건전하고 안정적인 중한 관계는 그 자체로 한국의 가장 중요한 전략적 자산 중 하나이고, 한국이 외부 압력에 저항하고 한반도 평화를 유지할 수 있는 견고한 기반"이라면서 "한국은 체스판 위의 말이 될지, 체스판의 플레이어가 될지 독립적 결단력을 보여야 한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)