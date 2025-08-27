"힙합이 안 멋있어? 그럼 꺼져"…저스디스, '이찬혁 디스' 노이즈마케팅 논란

래퍼 저스디스가 악뮤(AKMU) 이찬혁을 저격하는 듯한 랩을 선보였다가 거센 역풍을 맞았다.



지난 26일 Mnet '쇼미더머니12' 제작진은 사이퍼 영상 'VVS 2025 REMIX'를 공개했다. 이 영상에서 저스디스는 "힙합이 망했어? 그럼 꺼져 / 사랑으로 시작한 누군가에게 이건 종교 / The Weeknd 하위호환 우라까이 파쿠리 / Jokes on you 난 웃음꽃 펴 무라카미 / 넌 베낀 거 숨기고 난 벗겨 새 옷"이라는 가사로 시선을 끌었다.



해당 구절이 공개되자 온라인 커뮤니티에서는 곧바로 이찬혁이 언급 대상이라는 해석이 나왔다.



이찬혁은 정규 1집 'ERROR'에서 캐나다 싱어송라이터 위켄드를 오마주 했다고 밝힌 바 있으며, 일각에서는 그의 음악이 위켄드 스타일을 차용했다는 지적이 이어져 왔다. 여기에 저스디스가 "위켄드 하위호환"이라 직격한 대목이 이찬혁을 겨냥한 것으로 읽힌 것이다.



또한 이찬혁은 지난 2022년 '쇼미더머니10' 세미파이널 무대에서 머드 더 스튜던트와 함께 '불협화음'을 선보이며 "어느 새부터 힙합은 안 멋져 / 이건 하나의 유행 혹은 TV쇼 / 쇼미더머니가 세상을 망치는 중이야"라는 가사로 화제를 모았다. 당시 힙합씬의 허세와 상업주의를 꼬집은 것으로 평가됐지만, 일부 래퍼들에게는 불편한 가사로 남았던 터라 이번 저스디스의 디스가 맥락상 이어진 것이라는 분석도 나온다.



저스디스의 디스곡에 대한 반응은 엇갈리고 있다. 일부 네티즌들은 저스디스의 디스곡은 이찬혁이 보여준 무대와 비교해 임팩트와 내용 면에서 압도하지 못했다고 지적한 것. '쇼미더머니12' 측이 홍보를 위한 노이즈 마케팅이라는 분석까지 제기됐다.



한편, 저스디스는 '쇼미더머니777'부터 '쇼미더머니11'까지 꾸준히 프로듀서와 피처링 아티스트로 활약해 왔다. '쇼미더머니12'는 현재 출연 래퍼 모집을 진행 중이며, 올 하반기 방송을 앞두고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)