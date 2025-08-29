승률 8할의 압도적 '무적 LG'…독주 체제 끝까지 갈까!? (ft.박해민의 품격)

후반기 들어 KBO 판도가 크게 요동치고 있습니다. 중상위권 팀들이 혼전에 빠진 사이, LG 트윈스는 무려 승률 8할을 기록하며 12연속 위닝시리즈 신기록을 세우고 독주 체제를 굳혀가고 있습니다.



시즌 초·중반까지만 해도 홍창기 부상과 외국인 선수 이탈로 흔들렸던 LG는, 후반기에 접어들며 타선·마운드·수비 전반에서 완성도를 끌어올렸습니다. 주장 박해민의 리더십과 염경엽 감독의 소통 중심 리더십은 팀 분위기를 단단히 다진 원동력으로 꼽힙니다.



한편 롯데와 KIA가 주춤하면서 '엘롯기 동반 가을야구' 기대감은 희미해졌지만, LG는 흔들림 없는 상승세로 정규시즌 우승 가능성을 높이고 있습니다. 혼돈의 중상위 경쟁 속, LG만이 어떻게 독주 체제를 이어갈 수 있었는지 SBS 스포츠취재부 유병민 기자와 함께 〈이슈VAR〉에서 짚어봅니다.



스포츠 이슈를 더욱 깊고 정확하게, 이슈VAR!



(취재: 유병민 / 구성·편집: 박진형 / 영상취재: 박승원 / 제작: 디지털뉴스제작부)