"연예계에 앞뒤 다른 빌런 많다"는 이경실, 배우 송승헌에 감동한 이유

개그우먼 이경실과 조혜련이 연예계와 일상에서 만난 빌런들에 대해 들려줬다.



지난 26일 공개된 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성' 콘텐츠에서는 '빌런'을 주제로 이야기를 나눴다. 이경실은 "연기자들도 데뷔 초에는 예능에서 많이 찾는다. 그러다가 인기가 많아지면 그 시점부터 자신은 예능은 애초에 하지 않는 사람처럼 구는 경우가 많다"고 연예계 빌런들을 언급하며 서운해했다.



그러던 중 이경실은 배우 송승헌에 대한 미담을 꺼냈다. 이경실은 "송승헌 씨 데뷔 초에 '남자셋 여자셋'을 같이 한 적이 있는데 그 이후에 정말 이름을 쉽게 부를 수 없을 정도로 톱스타가 됐다. 우연히 만났는데 너무 반가워하며 안아주기까지 하더라. 당시 '세바퀴'를 하던 때라 송승헌 씨에게 녹화 중에 전화 통화 한번 해줄 수 있냐고 부탁을 했는데, 너무도 흔쾌하게 해 주겠다고 하고 실제로 해줬다. 지금도 승헌이가 너무 고맙다"고 설명했다.



이경실은 "당시 연예계에는 앞뒤가 다른 사람이 정말 많았다. 말을 함부로 하는 선배들도 정말 많았는데 누구 하나 그런 모습에 저항하지 못했다"며 "그때 나는 '정말 못 배운 사람이군요'라고 말하면서 반항했던 것 같다. 그러다 보니 선배들에게 찍혀 신인상도 데뷔 하고 4년 만에 받았다"고 털어놨다.



조혜련의 '빌런'은 의외로 가까이 있었다. 이경실이 그 주인공이었던 것. 조혜련은 "이혼 후 방송활동을 접고 중국에 머물렀는데, 방송에서 이경실 씨가 내 이야기를 하면서 펑펑 울더라. 감동적이긴 했지만 한편으로는 날 소재로 방송을 하는 그런 종류의 빌런이었던 것"이라고 말해 웃음을 줬다.



이날 '신여성'에서는 이경실뿐 아니라 이홍렬 등 조혜련 인생에서 큰 도움을 줬던 '빌런' 이야기들과 이경실이 계란 사업을 하게 된 사연, 이경실이 어린 시절 만났던 바바리맨 '진짜 빌런' 등 다양한 에피소드들이 공개됐다.



이경실은 "우리가 일상에서 만나는 빌런들은 대체로 마음이 허하고 아픈 사람들이더라. 안타까운 사람이다. 그렇게 생각하면 편안하다. 일단은 피하는 게 좋다"고 조언해 줬고, 조혜련도 "그런 사람들을 만나면 기도를 해준다"고 말했다.



'신여성'은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 또 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다. 솔직하고 거침없는 입담으로 2030 세대들에게까지 화제를 모으고 있다. 이경실, 조혜련의 '신여성'은 격주 화요일 오후 6시 유튜브 채널 '롤링썬더'를 통해 공개된다.



