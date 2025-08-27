LG화학, 석화부문 희망퇴직 절차…업계 구조조정 '신호탄'

▲ LG화학 여수공장 용성단지

LG화학이 석유화학 부문의 임금피크제 대상 직원을 대상으로 희망퇴직 절차를 시작했습니다.장기 불황 끝에 자율적 구조재편에 합의한 석화 업계의 구조조정이 본격적으로 시작된 것으로 풀이됩니다.석유화학 공장인 대산공장과 여수공장에서 임금피크제 대상인 직원을 대상으로 희망퇴직 의사를 확인하는 절차가 최근 시작됐는데,생산·사무직 구분 없이 58세 이상 전체 직원을 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.희망퇴직을 신청할 경우 정년까지 잔여기간에 해당하는 급여를 보전하고 자녀의 대학 등록금을 지원하는 방안이 검토되는 것으로 알려졌습니다.통상적으로 희망퇴직 시 제공되는 위로금은 주어지지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다.이번 조치는 임금피크제를 적용받는 직원이 대상이지만, 향후 설비 매각이나 업체 간 통합 가능성 등을 고려하면 범위가 확대될 수 있다는 관측도 나옵니다.LG화학은 올해 상반기 연결 기준 매출 23조 5천389억 원, 영업이익 9천145억 원을 기록했으나, 석화 부문은 1분기 565억 원, 2분기 904억 원으로 영업손실을 면치 못했습니다.이뿐만 아니라 국내 석화 업계는 경기 침체와 중국·중동발 과잉 공급으로 장기 불황에서 벗어나지 못하고 있습니다.최근에는 여천NCC가 디폴트 위기 해결을 위해 공동 대주주 한화그룹과 DL그룹으로부터 각각 1천500억 원씩의 긴급 자금 지원을 받기도 했습니다.이 같은 위기 상황에 따라 최근 정부는 최대 370만t 규모의 나프타분해시설(NCC) 감축 등 자구책 마련을 요구했고, LG화학을 포함한 국내 10개 주요 석화기업들은 연말까지 구체적 사업재편 계획을 제출하기로 협약을 맺었습니다.협약 이후 LG화학의 구조조정 움직임이 처음으로 확인된 것을 계기로 구조재편을 위한 업계 간 물밑 논의도 한층 빨라질 것이라는 전망이 나옵니다.