[자막뉴스] 트럼프가 탐 낸 그 '펜' '주문 폭주'에 결국

이호건 기자
작성 2025.08.27 17:04
한미 정상회담에서 이재명 대통령이 백악관 방명록에 사용한 펜입니다.

이 펜을 만든 곳은 국내 한 수제 만년필 제작업체.

그런데 이 업체는 오늘(27일)부터 돌연 판매를 전면 중단했습니다.

펜과 관련한 트럼프 대통령과의 일화가 알려지자 주문이 폭주했는데, 하루에 펜 10여 개만 제작 가능한 소규모 공방이라 넘치는 주문량을 따라갈 수 없게 된 겁니다.

업체 측은 홈페이지에 안내문을 걸고 "짧은 순간에 너무 많은 주문이 들어와 주문량을 소화하기 어려워 주문을 닫게 됐다"고 공지했습니다.

이 대통령이 사용한 펜과 똑같은 펜을 주문할 수 있냐는 문의에 대해서도 업체측은 "정말 죄송하다"며 "이 대통령 펜은 따로 주문제작된 제품이라 판매가 어렵고 계획도 없다"고 밝혔습니다.

해당 펜은 수공으로 제작한 펜 케이스에 서명하기 편한 심이 들어있고, 케이스에는 태극 문양과 봉황이 각인되어 있습니다.

장인이 장미나무, 올리브나무 등 원목을 직접 깎아 만드는데, 야자수 잎 추출 왁스, 밀랍 등 천연 재료를 사용하는 게 특징입니다.

당시 트럼프 대통령은 방명록을 작성하는 이 대통령에게 다가가 펜이 좋아 보인다며 계속 관심을 보였고, 이에 이 대통령은 즉석에서 흔쾌히 펜을 선물했습니다.

대통령실은 한미 정상회담을 위해 한 달반 전 요청해 해당 펜을 주문제작한 거로 알려졌습니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승희 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
