[자막뉴스] '케데헌' 넷플·빌보드 동시 석권…'오겜'도 넘는다

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개 10주째 넷플릭스 역대 영화 1위에 등극했습니다.



넷플릭스 공식 시청 순위 집계 사이트인 투둠에 따르면 '케데헌'의 누적 시청 수는 2억 3600만을 기록해 넷플릭스 역대 영화 부문 1위를 차지했습니다.



기존 1위는 누적 시청수 2억 3090만인 '레드 노티스'로, 케데헌은 지난 6월 20일 첫 공개 후 10주 만에 레드 노티스를 제쳤습니다.



쇼 부문까지 통합한 시청 수를 보면 '케데헌'은 시청 수 2억 6520만으로 1위인 오징어게임 시즌1, 시청 수 2억 5210만인 2위 웬즈데이에 이어 역대 3위를 기록 중입니다.



넷플릭스는 공개 후 총 91일간 누적 시청수를 집계해 최종 수치를 산정하는데, '케데헌'은 현재 공개 10주 차에 진입해 91일인 총 집계 기간까지 약 3주의 시간이 더 남았습니다.



지금 추세대로라면 '웬즈데이'와 '오징어 게임'을 모두 따라잡아 역대 흥행 콘텐츠 1위가 될 가능성이 높습니다.



[100번은 본 거 같아요.]



[내 인생 10년간 이런 건 비슷한 것도 본 적 없어요.]



케데헌 신드롬은 빌보드까지 석권했습니다.



미 빌보드 차트에서 OST곡 '골든'은 '핫 100' 정상 자리를 차지해 2주간 1위를 기록했습니다.



'골든'을 제외하고 핫 100에서 2주 이상 정상을 찍은 K팝은 그룹 BTS의 '버터'와 '다이너마이트' 뿐입니다.



[케이팝 데몬 헌터스 나오기 전에는 체육시간에 1마일 달리면서 디파잉 그래비티 불렀는데요, 올해는 달리면서 골든을 부르기 시작했는데 진짜 재밌어요.]



'케데헌'은 K팝 스타인 걸그룹 헌트릭스가 악귀에 맞서 싸우는 이야기를 담았습니다.



미 타임지는 '케데헌'의 흥행 비결에 대해 주인공 루미가 자신의 정체성을 받아들이고 공개하는 스토리를 통해 수치심을 극복하고 자신을 찾아가는 과정이 성인들 마음까지 건드렸다고 분석했습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이승진 / 디자인 : 임도희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)