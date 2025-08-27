정청래 "대한민국에 야당 없고 극우세력만…도로 '내란당'"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 27일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 국민의힘의 전당대회에서 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파가 대거 지도부에 입성한 것과 관련해, "대한민국에는 야당이 없고 극우 세력만 득세하는 상황"이라고 말했습니다.정 대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 의원총회에서 "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있다"라며 이렇게 말했습니다.정 대표는 한미정상회담에 대해 "역대급 성공적인 외교이고, 국민적 평가도 매우 후하다"고 평가한 뒤 "사실이 이러함에도 '도로 윤석열당', '도로 내란당'이 된 그들의 눈에는 그렇게 비치지 않는가 보다"라고 언급했습니다.이어 "(국민의힘이) 정상회담 성과에 대해 평가를 제대로 하기는커녕 오히려 악담을 퍼붓고 있는 모습 보면서 그들이 대한민국의 국익을 생각하는 세력인가 의심하지 않을 수 없다"고 지적했습니다.정 대표는 "마치 '우리가 나라를 망쳤으니 너희도 나라를 망쳐야 한다'는 강박관념이 있는 것처럼 어떻게 이번 한미정상회담을 그렇게 평가절하할 수 있는지 도무지 이해되지 않는다"며 "그들은 개전의 정(범죄자가 잘못을 깊이 반성하는 태도)이 없어 보이고, 개전의 정이 없으니 정상참작의 여지도 없어 보인다"고 비판했습니다.정 대표는 "전체적 국가 이익의 관점에서 볼 때 매우 안 좋은 정당의 모습을 되풀이하는 '윤석열당', '윤어게인'을 주장해 무엇을 하자는 것인지 모르겠다"며 "비상계엄 내란을 다시 하자는 것인지 알 수가 없다"고 말했습니다.이어 "이럴 때일수록 우리가 이재명 정부의 성공과 내란 종식·내란 척결을 위해 더 똘똘 뭉쳐야 한다"며 "긴장의 끈을 놓지 않고 앞으로 9월 이후 국회를 운영하는 것이 매우 중요하다"고 의원들에게 당부했습니다.(사진=연합뉴스)