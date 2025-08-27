뉴스

[자막뉴스] '이번에는 허위 신고 아니었네'…충남 아산 하천 바위 틈에서 다이너마이트 발견

정경윤 기자
작성 2025.08.27 15:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
어제(26일) 오후 4시 50분쯤, 충남 아산 송악면 약봉천에서 폭발물로 추정되는 물질이 발견됐다는 주민 신고가 접수됐습니다.

아산소방서와 경찰, 그리고 군부대 폭발물 처리반이 현장에 출동했습니다.

경찰과 군 당국은 바위에 다이너마이트 심지 4개가 설치된 것을 확인했지만 폭발하지는 않았습니다.

군 당국은 오늘 오전 크레인 등 장비를 동원해 폭발물 해체 작업을 시작했으며, 오전 11시쯤 다이너마이트를 발파 처리했습니다.

이번에 발견된 다이너마이트는 지난 2023년 재해 예방 사업에서 군용으로 공급됐다가 민간 공사 과정에서 수거되지 않은 채 방치됐던 것으로 추정됩니다.

약봉천에서는 지난 2023년 재해 예방사업이 진행됐습니다.

경찰은 폭발물이 수거되지 않은 경위와 관리 부실 여부를 조사할 방침입니다.

최근 온라인 커뮤니티에 신세계 백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 글이 올라오는 등 허위 폭발물 신고가 잇따랐습니다.

이번 폭발물의 경우 범행을 목적으로 한 고의성을 단정하기는 어렵지만 예상치 못한 곳에서 폭발물이 발견되면서 긴장감이 커지고 있습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 김수영 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지