고수익 일자리 믿고 캄보디아 갔다가 봉변…제주경찰 수사

고수익 일자리가 있다는 말을 믿고 해외로 나갔다가 감금·폭행을 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.



오늘(27일) 제주동부경찰서에 따르면 20대 제주 청년 A 씨가 돈을 벌기 위해 캄보디아로 갔다가 감금 및 협박을 당했다는 신고가 지난 7월 7일 경찰에 접수됐습니다.



A 씨는 6월 초 지인의 소개로 알게 된 B 씨로부터 '단기 고수익 일자리가 있다'는 말을 믿고 캄보디아로 출국했습니다.



그러나 캄보디아에 도착한 뒤 A 씨는 소개받은 현지인들로부터 휴대전화와 짐을 빼앗긴 데 이어 금융계좌 정보를 요구당했습니다.



이 과정에서 감금, 협박, 폭행이 이어졌습니다.



약 한 달 동안 감금됐던 A 씨는 7월 초 가까스로 탈출해 현지 한국인의 도움을 받아 제주로 돌아왔습니다.



취업을 알선한 B 씨는 캄보디아로 도주한 뒤였습니다.



경찰은 A 씨의 진술을 토대로 수사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "전국적으로 취업 사기 범죄가 쟁점이 되고 있다"며 "인터폴에 수사 협조를 요청한 상태"라고 설명했습니다.



제주경찰청에 따르면 현재 해외 취업을 빙자한 사기, 납치, 감금 등과 관련한 피해 신고가 일부 접수돼 수사가 진행 중입니다.



(사진=연합뉴스)