"국내에 생겨야 할 조선 일자리, 미국으로 넘어갈 우려도"

작성 2025.08.27 16:22
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 허준영 서강대학교 경제학부 교수
--------------------------------------------

● 한미 경제협력 과제는

허준영 / 서강대 경제학부 교수
"세계 조선시장 점유율, 중·한·일이 1 ·2 ·3위"
"중국은 안보상 이유로 미국과 파트너 될 수 없어"

● 한화 필리조선소 방문

허준영 / 서강대 경제학부 교수
"필리 조선소, 방위산업 기업인 한화가 인수한 데에 의미"
"한화의 미국 조선업 투자, '안보 협력' 의미도"
"국내에 생길 조선 관련 일자리, 미국으로 넘어갈 가능성 우려"

● 알래스카 LNG 투자 요구

허준영 / 서강대 경제학부 교수
"알래스카 LNG, 지난달 한미 협의서는 빠진 의제"
"알래스카 LNG, 미국 입장에선 한일에 수출하면 물량·거리 유리"
"투자금액 많이 필요하고 10년 뒤 LNG 가격 리스크도"

● 추가 투자·개방 요구?

허준영 / 서강대 경제학부 교수
"분야별 후속 협상 지속적으로 필요…상황별 협상 잘해야"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
