"국내에 생겨야 할 조선 일자리, 미국으로 넘어갈 우려도"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 허준영 서강대학교 경제학부 교수

--------------------------------------------



● 한미 경제협력 과제는



허준영 / 서강대 경제학부 교수

"세계 조선시장 점유율, 중·한·일이 1 ·2 ·3위"

"중국은 안보상 이유로 미국과 파트너 될 수 없어"



● 한화 필리조선소 방문



허준영 / 서강대 경제학부 교수

"필리 조선소, 방위산업 기업인 한화가 인수한 데에 의미"

"한화의 미국 조선업 투자, '안보 협력' 의미도"

"국내에 생길 조선 관련 일자리, 미국으로 넘어갈 가능성 우려"



● 알래스카 LNG 투자 요구



허준영 / 서강대 경제학부 교수

"알래스카 LNG, 지난달 한미 협의서는 빠진 의제"

"알래스카 LNG, 미국 입장에선 한일에 수출하면 물량·거리 유리"

"투자금액 많이 필요하고 10년 뒤 LNG 가격 리스크도"



● 추가 투자·개방 요구?



허준영 / 서강대 경제학부 교수

"분야별 후속 협상 지속적으로 필요…상황별 협상 잘해야"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)