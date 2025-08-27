"국내에 생겨야 할 조선 일자리, 미국으로 넘어갈 우려도"

[편상욱의 뉴스브리핑]
● 한미 경제협력 과제는
허준영 / 서강대 경제학부 교수
"세계 조선시장 점유율, 중·한·일이 1 ·2 ·3위"
"중국은 안보상 이유로 미국과 파트너 될 수 없어"
● 한화 필리조선소 방문
허준영 / 서강대 경제학부 교수
"필리 조선소, 방위산업 기업인 한화가 인수한 데에 의미"
"한화의 미국 조선업 투자, '안보 협력' 의미도"
"국내에 생길 조선 관련 일자리, 미국으로 넘어갈 가능성 우려"
● 알래스카 LNG 투자 요구
허준영 / 서강대 경제학부 교수
"알래스카 LNG, 지난달 한미 협의서는 빠진 의제"
"알래스카 LNG, 미국 입장에선 한일에 수출하면 물량·거리 유리"
"투자금액 많이 필요하고 10년 뒤 LNG 가격 리스크도"
● 추가 투자·개방 요구?
허준영 / 서강대 경제학부 교수
"분야별 후속 협상 지속적으로 필요…상황별 협상 잘해야"
