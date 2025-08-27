[단독] '이준석 여론조사비 대납 의혹' 정치지망생 경찰 출석

▲ 이준석 개혁신당 대표

이준석 개혁신당 대표의 여론조사 비용 대납 의혹과 관련해 핵심 인물로 지목된 정치지망생 배 모 씨가 오늘(27일) 경찰에 피의자 신분으로 출석했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 오후 배 씨를 불러 2021년 국민의힘 당 대표 경선 과정에서 이 대표의 여론조사 비용을 대신 납부했다는 의혹 전반을 조사하고 있습니다.배 씨는 2022년 지방선거에서 고령군수 출마를 준비했으나 공천에서 탈락한 인물로, 이번 사건의 실질적 자금 제공자로 거론됐습니다.앞서 어제 경찰은 '명태균 게이트' 의혹을 처음 제기한 제보자 강혜경 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.강 씨는 정치브로커 명태균 씨가 실질적으로 운영했던 여론조사업체 미래한국연구소에서 부소장으로 근무하며 실무를 담당했던 인물로, 당시 여론조사 비용의 흐름과 배 씨와 명 씨의 연관성을 설명한 것으로 알려졌습니다.앞서 오상종 자유대한호국단 대표는 이 대표가 여론조사 비용을 불법적으로 대납받았다며 공직선거법·정치자금법 위반 혐의로 고발했고, 경찰은 해당 사건을 공공범죄수사대에 배당해 수사하고 있습니다.