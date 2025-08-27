[스토브리그] '이재명-트럼프-김정은'이 한국에서 만난다? 어게인 2019가 불가능한 이유는요! (feat. 김준형 조국혁신당 의원)

첫 한미 정상회담에서 자주 등장한 이름, 바로 '김정은'입니다. 이재명 대통령은 한반도 평화를 위해 김 위원장을 만나달라고 요청했고, 트럼프 대통령 역시 올해 안에 만나고 싶다고 화답했는데요.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 김준형 조국혁신당 의원은 트럼프와 김정은이 올해 안에 만나기는 어렵다고 딱 잘라 말했습니다. 국립외교원장 출신인 김준형 의원이 2019년 판문점 남북미 회동, 2025년에 재현되기는 어렵다고 단언한 이유는 무엇일까요?



