[스토브리그] 꼿꼿하게 잘 버티면서 칭찬을 끝없이!…한미정상회담에서 찾은 생존법은? (feat. 김준형 조국혁신당 의원)

한미 정상회담을 화기애애한 분위기로 만드는 데 이재명 대통령의 화법이 주효했다는 평가가 나옵니다. 트럼프 대통령을 피스메이커로 추켜세우고, 세계를 평화롭게 만든 지도자로 띄워주면서 분위기를 플어냈는데요. 그야말로 트럼프 대통령과의 회담에서 살아남는 법을 제대로 보여준 거죠.

자, 이렇게 회담은 잘 끝났고 우리 기업들의 대미 투자 약속도 이어지고 있는데... 우리가 얻은 것은 무엇일까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 외교전문가, 김준형 조국혁신당 의원의 답변을 영상으로 확인하시죠.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93