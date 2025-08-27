[스토브리그] 이재명-트럼프, 경주서 다시 만날까…장동혁 "당 분열로 모는 분들 결단 필요" (feat. 김준형 조국혁신당 의원)

한미 정상회담이 무사히! 끝났습니다. 이례적으로 비서실장이 출국하고 회담 직전에는 트럼프 대통령의 돌발 SNS까지 올라오면서 긴장감이 극에 달했었죠. 회담 이후엔 "첫 단추를 잘 끼운 것 같다"는 긍정적인 평가가 많이 나오고 있습니다. 이재명 대통령은 10월 열리는 경주 APEC 정상회의를 계기로 김정은 위원장과 만남을 추진해 보자고 트럼프 대통령에게 권하기도 했는데요, 과연 이 만남은 성사될 수 있을까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 외교안보전문가인 김준형 조국혁신당 의원과 함께 합니다. 이번 한미 정상회담, 국립외교원장 출신인 김준형 의원은 어떻게 평가하고 있을까요? 남북미 정상회담은 현실 가능성이 있는 걸까요? 또 당으로 복귀한 조국 원장은 앞으로 어떤 행보를 이어가게 될지도 이야기 나눠보겠습니다.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93