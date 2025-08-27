[자막뉴수] 한다면 하는 트럼프? 인도 보복성 관세 50% 부과 시작

미국 행정부가 러시아산 원유 수입 등 이유로 인도산 제품에 적용한 보복성 관세 50%를 결국 부과했습니다.



트럼프 행정부는 한국 시간 오늘(27일) 낮 1시 1분, 미국 동부 표준시 오전 0시 1분부터 인도산 제품에 50% 관세를 부과했습니다.



앞서 미국 국토안보부는 지난 25일 공고문 초안에서, 소비 목적으로 수입하거나 창고에서 출고되는 인도산 제품에 50% 관세가 부과된다고 밝힌 바 있습니다.



다만 인도적 지원 물품과 상호 교역 프로그램 대상 품목에는 적용되지 않습니다.



미국은 지난 4월 인도에 국가별 관세 26%를 부과했고, 이후 양국은 다섯 차례에 걸친 협상을 벌였습니다.



그러나 미국산 농산물 등에 부과하는 관세 인하와 러시아산 원유 구매를 인도가 중단하는 문제를 두고 합의가 무산됐습니다.



트럼프 대통령은 인도와 러시아의 석유 거래를 비판하면서, 기존보다 국가별 관세를 1%를 낮추되, 보복성으로 25%를 더해 총 50% 관세를 인도산 제품에 부과했습니다.



트럼프 행정부는 인도가 러시아산 원유 구매를 통해 우크라이나 전쟁을 간접적으로 지원하고 있다고 비판하고 있는데, 인도는 경쟁력이 높기 때문에 구매하는 것이라며 이를 사지 말라는 미국의 압력은 정당하지 않다는 입장입니다.



외신들은 이번 관세 부과가 미국이 아시아 교역국에 부여한 가장 높은 수준의 세율이라며, 향후 경쟁국과 비교해 인도의 수출 경쟁력이 위협받을 수 있다고 보도했습니다.



다만 인도 경제가 내수 의존형이기 때문에 상대적으로 경제적 충격이 완화될 수 있다는 전망도 공존하고 있습니다.



