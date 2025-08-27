[자막뉴스] '신축 브랜드' 입주했는데…"이게 말이 됩니까?" 무슨 일

2년 전 새 아파트에 입주한 A 씨.



이사를 오고 난 뒤부터 휴대전화 작동이 잘 되지 않았습니다.



일시적인 문제인가 싶었지만, 전화가 아예 오지 않거나 통화를 하더라도 끊기는 일이 자주 발생했습니다.



[아파트 입주민 : 연락을 두 차례 세 차례 그날 당일 했다고 말은 하는데 갑자기 저는 그다음 날이나 그때 문자가 들어 오는 거죠. 전화가 안 된다? 황당하죠.]



고층으로 갈수록 상황은 더 심각합니다.



재난 문자도 늦고 인터넷 속도도 떨어져 불편한 점이 한두 가지가 아닙니다.



이동통신 수신 신호를 확인하는 테스트, -100까지는 통화 품질이 보통, 그 미만으로 갈수록 통화 끊김이 발생하거나 통화가 불가능한 상태인데, 측정해 보니 -116까지 떨어집니다.



[아파트 입주민 : 브랜드 아파트인데 누가 통신 장애가 있을 거라고 생각을 합니까. 요즘 산에서도 (전화가) 다 터지는 IT 강국에서.]



해당 아파트는 500세대를 넘지 않아 관련법상 구내용 이동 통신 설비 의무 설치 대상이 아닙니다.



이럴 경우 통상 이동 통신사들이 고객 확보와 서비스 차원에서 자체 투자로 관련 설비 설치를 건설사에 제안합니다.



당초 통신사는 해당 아파트가 일대에서 가장 높은 건물인 데다, 주변에서 전파를 끌어올 수 있는 곳이 마땅치 않아 각 세대마다 통신 설비를 매립하는 공사가 필요하다고 의견을 전달했지만, 건설사는 공사가 이미 상당 부분 진행됐다며 이를 거절한 것으로 알려졌습니다.



[통신사 관계자 : 건설사에서 반대하면 어떻게 할 수 있는 방법이 없는 거죠. 건물 천장의 마감재를 다 닫는 시점이라서 공사 기간 상 어떤 시설을 할 수 없다고 담당자한테 전해 들었어요.]



방법이 없자 통신사는 각층별 승강장에 중계기를 설치했지만 그래도 가정 내에서는 신호가 잘 잡히지 않습니다.



[김승재/아파트 관리사무소 과장 : 당장 분양 시점부터 이렇게 통화가 안될 줄 알고 있는 사람이 단 한 명도 없었는데, 그만큼 예정된 문제였다고 하면 아무리 공사 기간이 늦춰지더라도 그 부분은 짚고 넘어가야 하지 않았나.]



해당 건설사는 주민들이 겪고 있는 통신 장애와 관련해 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.



입주자 대표회의는 건설사 등에 피해 보상과 대책 마련을 요구하는 한편 법적 대응에 나설 계획이라고 밝혔습니다.