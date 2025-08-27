나홀로 1인 세대 1천만 명 돌파…전체 세대 42%

이미지 확대하기

주민등록인구가 지난해 5천122만 명으로 줄어 5년 연속 감소했습니다.1인 세대는 4년 만에 1천만 세대를 돌파해 전체 세대의 42%를 차지하면서 '나홀로 세대' 확산이 뚜렷해졌습니다.행정안전부는 오늘(27일) 이 같은 내용을 담은 '2025 행정안전통계연보'를 발간했다고 밝혔습니다.통계연보는 지난해 12월 31일 기준 정부조직, 행정관리, 디지털정부, 지방행정·재정, 안정정책, 재난관리 등 8개 분야 327종의 통계를 종합적으로 담았습니다.통계연보에 따르면 지난해 전체 세대수는 2천411만 8천928세대로, 2020년과 비교하면 약 100만 세대가 늘었습니다.1인 세대는 2020년 900만 세대를 돌파했고, 4년 만인 작년 1천만 세대를 넘어섰습니다.전체 세대에서 차지하는 비중도 39.2%에서 42%로 2.8%p 높아졌습니다.2인 세대도 2020년 540만 세대에서 지난해 601만 세대로 증가했습니다.4인 이상 세대는 같은 기간 461만 세대에서 394만 세대로 67만 세대 줄었습니다.주민등록인구는 2020년 5천183만 명에서 지난해 5천122만 명으로 줄어 인구 감소 흐름이 5년째 이어졌습니다.다만, 지난해 대비 감소율은 2022년을 정점으로 줄어들어 인구 감소 추세가 다소 완화됐습니다.디지털 전환도 가속화됐습니다.온라인 민원 이용률은 2020년 59.4%에서 지난해 83.7%로 24.3%p 늘었습니다.전자증명서 발급 건수는 지난해 약 2천620만 건으로 2020년 약 48만 건과 비교해 54배 증가했습니다.공공데이터 민간 활용 실적은 2020년 2천84만 건에서 지난해 7천579만 건으로 3.6배 확대됐습니다.안전신문고를 통한 신고 건수는 2020년 188만 9천여 건에서 지난해 1천243만여 건으로 6.6배 늘었습니다.지난해 안전신문고 신고 건수는 전년과 비교하면 65.2% 증가했습니다.폭염일수는 2020년 7.7일에서 지난해 30.1일로 크게 늘었습니다.자연재해위험개선지구 지정은 2022년 2천574개소에서 지난해 3천1개소로 16.6%, 급경사지 붕괴 위험 지역 지정은 2022년 1천919개소에서 지난해 2천142개소로 11.6% 각각 증가했습니다.재해위험저수지 지정은 2022년 24개소에서 지난해 831개소로 14.8% 늘었습니다.통계연보는 행안부 누리집에서 전자파일로 확인할 수 있습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)