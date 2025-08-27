'반탄 장동혁'에 말 아끼는 정청래…언론 질문에 "가겠다"

▲ 더불어민주당 정청래 대표를 비롯한 당 관계자들이 27일 국립대전현충원에 안장된 채 모 상병 묘역을 찾아 참배한 뒤 묘비를 살펴보고 있다.

국민의힘 사령탑으로 '강성 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)'인 장동혁 대표가 선출됐지만 이른바 내란의 완전한 종식을 외쳐온 더불어민주당 정청래 대표가 아직 아무런 반응을 내놓지 않고 있습니다.정 대표는 오늘(27일) 오전 대전 국립현충원을 참배한 뒤 기자들과 질의응답에서 현충원 참배 소감을 밝힌 다음, 장 대표에 대한 질문이 나오자 "가겠습니다"라며 자리를 떴습니다.정 대표는 이후 현장 최고위에서도 국민의힘 전당대회에 대해서는 언급하지 않았고, 소셜미디어(SNS)에도 별도의 메시지를 아직 밝히지 않은 상태입니다.앞서 정 대표는 국민의힘을 내란 정당으로 규정하면서 계엄 사태에 대한 사과나 반성이 없으면 야당으로 인정하지 않고 대화하지 않겠다고 천명한 바 있습니다.나아가 국민의힘을 겨냥해 계엄 사태 관련 의혹이 밝혀질 경우 정당 해산 사유로 충분하다고도 반복적으로 언급하고 있는 상태입니다.이런 가운데 '윤 어게인' 인사로 꼽힐 수 있는 장동혁 대표의 선출에 대해 정 대표가 언급하지 않는 것은 여야 관계 설정을 거듭 고민 중인 게 아니냐는 해석이 정치권 일각에서 나옵니다.정 대표가 국민의힘과 악수도 하지 않는 가운데 이재명 대통령은 최근 "공식적인 야당의 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"고 말한 상태입니다.정 대표와 별개로 민주당은 오늘도 공식 논평을 통해 국민의힘을 비판했습니다.문금주 원내대변인은 오늘 소통관 브리핑에서 장 대표가 구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령을 접견하겠다고 밝힌 데 대해, "내란 수괴 접견을 예고한 장동혁 대표는 '도로 국민의짐' 선언을 한 것이냐"고 쏘아붙였습니다.문 원내대변인은 "장 대표가 '정권을 끌어내리겠다'는 망언을 공공연히 쏟아냈다"며 "국민의힘은 더 이상 내란의 그림자에 기대어 국정을 방해하지 말고 먼저 내란의 죄과부터 철저히 반성하라"고 말했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)