쿠팡서 '에루샤' 중고도 살 수 있다…중고 명품 로켓직구 판매

▲ 럭셔리 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)

쿠팡이 명품 직구에 이어 중고 명품 판매에도 나섰습니다.오늘(27일) 업계에 따르면 쿠팡은 이달 초부터 럭셔리 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)를 통해 중고(Pre-owned) 명품을 판매하고 있습니다.에르메스, 루이뷔통, 샤넬, 구찌 등 명품 브랜드의 의류·가방 등을 비롯해 피아제, 오메가 등 명품 시계의 중고 상품도 판매 중입니다.쿠팡이 지난 6월 알럭스와 파페치를 연계해 시작한 명품 패션 상품 판매의 하나로, 아직 별도의 카테고리 없이 'Pre-Owned'(중고)로 상품을 검색해야 노출됩니다.로켓직구 형태로 주문하면 4∼7일 이내에 배송됩니다.쿠팡은 2023년 말 명품 의류 플랫폼인 파페치를 인수한 데 이어 올해부터 알럭스와 파페치를 연계해 명품 패션 상품을 로켓직구로 국내에 선보였습니다.파페치가 정품 여부를 검수한 제품으로 무료배송 및 반품이 가능하고 복잡한 관세와 부가세도 포함돼있어 관심을 끌었습니다.쿠팡 측은 중고 명품 판매에 대해 파페치가 원래 중고 판매도 해오던 업체인 만큼 시스템 안정화를 거쳐 순차적으로 중고 제품도 노출하게 됐다고 설명했습니다.최근 럭셔리브랜드 중고 시장이 커지는 가운데 쿠팡도 이 시장에 진출한 셈입니다.과거 머스트, 트렌비, 발란으로 대표되던 국내 명품 플랫폼들이 어려움을 겪은 상황에서 이번 쿠팡의 도전은 온라인 중고 명품 시장 성장 가능성의 시험대가 될 것으로 업계는 보고 있습니다.앞서 네이버의 한정판 거래 플랫폼 크림이 '부티크' 서비스를 '빈티지'로 개편하고 '중고' 탭을 신설해 시장 확대에 나섰습니다.G마켓(지마켓)은 지난 4월 중고명품 플랫폼 구구스를 입점시켰고 쓱닷컴도 '프리러브드 럭셔리 위크'(Pre-loved Luxury Week)를 열어 중고명품 판매에 힘썼습니다.최근에는 무신사가 고객으로부터 중고 패션제품을 사들여 검수한 뒤 판매하는 '무신사 유즈드'(MUSINSA USED) 서비스를 시작했습니다.(사진=연합뉴스)