"트럼프 4번 통화 시도했지만 인도 모디 총리가 거부"

▲ 나렌드라 모디 인도 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

트럼프 미국 대통령이 최근 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 여러 차례 시도했으나 모디 총리가 이를 모두 거부했다고 독일의 유력 일간지 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ)이 26일(현지시간) 보도했습니다.FAZ는 "트럼프가 전화했으나 모디는 안 받았다"는 제목의 기사에서 트럼프 대통령이 최근 몇 주간 4차례 이상 모디 총리와 통화를 시도했으나 모디 총리가 통화 요청에 불응하고 있다고 전했습니다.그러면서 모디 총리의 통화 거부가 "분노가 깊어서 그런 면도 있지만 조심스러워서 그럴 수도 있다"고 분석했습니다.이 신문은 취재원은 밝히지 않았으며 미국과 인도 양측 정부 모두 기사 내용에 대한 확인 요청에 답하지 않았습니다.FAZ는 "지금까지 (트럼프) 미국 대통령은 관세 분쟁에서 모든 상대편을 박살 내왔으나 인도를 그렇게 하지는 못했다"며 트럼프의 협박을 계기로 인도가 이웃 강대국인 중국과의 오랜 악연에도 불구하고 중국과의 협력을 강화하는 방안을 모색하고 있다고 전했습니다.인도 시장 개방을 요구하는 트럼프의 협박은 인도 정부 수장인 모디 총리에게는 과거의 치욕을 상기시키는 일이라고 이 신문은 지적했습니다.이에 앞서 지난 24일 일본의 영문 매체 '닛케이 아시아'는 인도의 외교 전문가들을 익명으로 인용해 "트럼프가 최근 타협을 시도하기 위해 모디와 통화하려고 여러 차례 시도했으나 모디가 계속해서 통화를 거부했으며, 이 때문에 트럼프의 짜증이 더 커졌다"고 보도했습니다.모디 총리는 최근 미국이 인도에 대한 압박을 강화하는 가운데서도 계속 통화에 불응하고 있습니다.트럼프 대통령은 인도가 러시아산 원유를 대량으로 구매하는 점 등을 문제 삼아 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 25%에서 50%로 높이겠다는 행정명령에 지난 6일 서명했으며, 이 방침은 예고를 거쳐 27일부터 시행됩니다.트럼프 대통령은 5일 CNBC 방송에 "그들(인도)은 전쟁 기계에 연료를 공급해주고 있다. 만약 그들이 그런 일을 할 것이라면 나는 기분이 좋을 수가 없다"고 말했습니다.스콧 베선트 미국 재무장관은 이달 19일 CNBC 인터뷰에서 인도가 구매한 석유 중 러시아산의 비중이 우크라이나 전쟁 전에는 1% 미만이었으나 지금은 42%로 치솟았다고 지적하면서, 인도가 전쟁을 틈타 이득을 챙기는 이런 상황은 미국 정부로서는 용납할 수 없는 것이라고 말했습니다.같은 기간에 중국의 석유 구매 중 러시아산의 비율은 13%에서 16%로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다.이에 앞서 4월에 미국이 인도산 상품에 부과할 관세율을 26%로 설정하자 양측은 무역협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했으며, 그 사이에 미국은 인도산 상품에 대한 관세율을 1%포인트 낮췄습니다.다만 인도산 상품 중에서도 인도 공장에서 생산되는 아이폰 등 스마트폰은 예외 품목으로 지정돼 50% 관세율 적용을 받지 않습니다.미국의 무역협상 대표단이 25∼29일 인도 뉴델리 방문 일정을 잡았다가 취소해 버린 점도 양국 간 무역 분쟁 위기를 더욱 심화시키고 있습니다.인도 상무부 관계자는 익명을 조건으로 로이터통신에 "(인도) 정부는 미국 관세에서 즉각적 완화조치나 연기조치가 이뤄질 것이라는 희망을 품지 않고 있다"고 말했습니다.그는 미국의 인도산 상품 관세 부과로 타격을 입은 인도 수출기업들은 정부로부터 자금 지원을 받을 것이며 중국, 중남미, 중동 등으로 수출선을 다변화하도록 장려될 것이라고 설명했습니다.수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관은 양국 사이의 무역 협상이 계속되고 있다면서 러시아산 원유를 인도뿐만 아니라 중국과 유럽연합(EU)도 구매하는데 미국 측이 인도만 문제 삼고 있다고 지적했습니다.(사진=AP, 게티이미지코리아, 연합뉴스)