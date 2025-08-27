[날씨] 비 그치자 다시 폭염…중부 폭염주의보 발효

비가 그치고 나니 다시 폭염이 고개를 들었습니다.



중부 곳곳에 새롭게 폭염주의보가 내려졌습니다.



오늘(27일) 서울의 체감하는 온도 33도까지 오르겠고요.



남부를 중심으로는 체감 온도 33도 이상 오르는 곳이 많겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 남부 지방의 하늘 맑게 드러나 있고요.



중부 지방에는 구름이 다소 끼어 있습니다.



오늘 전국 하늘에 가끔 구름이 많겠습니다.



오후부터 저녁 사이 동해안 지역에는 비가 내릴 텐데요.



강원 동해안 지역에 5~20mm의 비가 예상되고, 경북 북부 동해안에 5~10mm의 비가 내리겠습니다.



또 충북 북부와 경남 중부 내륙, 제주 지역에는 불씨에 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



이들 지역에 계신 분들은 외출하실 때 작은 우산 챙겨 나오셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 기온 32도, 대구와 광주는 33도까지 오르겠습니다.



수도권과 강원 지역은 휴일까지 비가 자주 내리겠고요.



다음 주 월요일에는 전국에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)