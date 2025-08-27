뉴스

500대 기업 '기간제 근로자' 10만 3천 명…4년 새 25.7% 증가

한지연 기자
작성 2025.08.27
지난 4년간 500대 기업 기간제 근로자가 2만 명 이상 늘어나며 증가율이 25%대를 기록했습니다.

기업데이터연구소 CEO스코어가 매출 기준 500대 기업 가운데, 334개사를 조사한 결과 이들 기업의 전체 근로자 수는 올해 6월 기준 132만 4천494명으로 집계됐는데, 이 가운데 기간제 근로자는 10만 3천259명으로 전체의 7.8%였습니다.

2021년 6월과 비교해 전체 근로자가 4만 7천482명, 3.7% 늘어나는 동안 기간제 근로자는 2만 1천95명, 25.7% 증가했습니다.

지난 4년간 기간제 근로자가 전체 임직원에서 차지하는 비중은 6.4%에서 7.8%로 1.4%포인트 늘었습니다.

기간제 근로자 비중이 가장 많이 늘어난 기업은 삼양식품으로, 2021년 6월 기간제 근로자가 전체의 2.2%에 불과했지만, 올해 6월에는 25.6%로 비율이 23.4%포인트 올랐습니다.

기간제 비중 상승폭이 가장 큰 업종은 조선, 기계, 설비로 8,9%였던 게 14.9%로 늘었습니다.

---

삼성전자가 오늘(27일)부터 2025년 하반기 공채를 실시한다고 밝혔습니다.

이번 하반기 공채에 나선 계열사는 총 19곳으로, 지원자들은 오늘부터 9월 3일까지 삼성 채용 홈페이지 '삼성커리어스'에서 지원서를 접수할 수 있습니다.

내달 직무적합성 평가를 거쳐 10월 삼성직무적성검사, 11월 면접, 건강검진 순으로 진행됩니다.

소프트웨어 직군 지원자와 디자인 직군 지원자는 삼성직무적성검사를 거치지 않고 각각 실기 방식의 소프트웨어 역량 테스트와 디자인 포트폴리오 심사를 통해 선발됩니다.
