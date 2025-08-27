뉴스

[자막뉴스] '3시간 17분 국무회의' 기록 세운 올해 79세 트럼프…"트럼프 대통령 리더십 덕분에" 자화자찬에 칭찬 일색

정경윤 기자
미국 백악관에서 트럼프 대통령 주재로 열린 국무회의.

한번 시작한 트럼프 대통령의 발언이 좀처럼 끝나질 않습니다.

[ 트럼프 / 미국 대통령 : 한국과 문제가 있다고 들었지만 우리는 어제 만났고 이제 다 해결됐습니다. 아무것도 하지 않았습니다. 그냥 기존의 합의를 그대로 유지했을 뿐입니다. 이재명 대통령은 그 합의를 존중했습니다. 그들은, 뭐… 제가 굳이 말하고 싶진 않지만 뭔가를 시도해보려 했던 것 같습니다. 하지만 결국 합의를 존중해 줬고 그건 좋은 일입니다. ]

전 세계를 상대로 한 무역 협상 결과에 이어 미국 자동차 생산량이 증가했다, 주 방위군을 투입해 워싱턴DC 범죄율을 낮췄다는 등 그간의 성과들을 상세하게 언급했습니다.

트럼프의 자화자찬을 듣다 발언 기회를 얻은 장관들은 더 상세하게 성과를 보고하며 트럼프 대통령을 치켜세웠습니다.

[ 피터 헤그세스 / 국방부 장관 : 미국을 우선시하고 강한 힘을 통한 평화를 실현할 수 있도록 우리 모두에게 방패가 되어 주신 대통령님의 리더십, 과감함, 명확함, 그리고 상식적인 판단에 깊이 감사드립니다. ]

[ 로리 차베스 / 노동부 장관 : 이 나라를 위해 봉사할 수 있다는 것은 큰 영광입니다. 대통령님의 행정부 아래에서 노동부 장관으로 일할 수 있다는 것 또한 매우 영광입니다.
대통령님은 진정한 미국 노동자의 대통령이십니다. 지금까지 해오신 모든 일들에 진심으로 감사드립니다. ]

트럼프 대통령은 현장에 있던 기자들과 러시아-우크라이나 전쟁 등 현안과 관련해 질의응답도 진행했습니다.

오늘(27일) 국무회의의 총시간은 무려 3시간 17분, 모든 장면이 생중계됐는데 회의 내내 방송용 마이크를 높이 들고 있던 카메라맨들에게는 고역이었습니다.

[ 트럼프 / 미국 대통령 : 믿을 수가 없네요. 그걸 들고 있는데도 안 피곤해요? 도대체 얼마나 힘이 센 거예요? 얼마나 센 거예요? 저 사람 좀 보세요. 저걸 세 시간이나 들고 있었대요. 정말 훌륭한 낚시꾼이에요. ]

회의가 끝나자마자 탄식이 들리기도 했습니다.

[ 트럼프 / 미국 대통령 : 하아…]

올해 79세인 트럼프 대통령은 좀처럼 흐트러진 모습을 보이지 않았습니다.

미 의회 전문 매체 '롤콜'은 이번 국무회의가 트럼프 대통령의 공개 영상 출연으로 최장 기록을 세웠다고 분석했습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승진 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
