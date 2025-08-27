경찰, 국회사무처 압수수색…이춘석 출입·정책 보고 기록 확보

▲ 이춘석 의원이 지난 8월 15일 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다.

이춘석 의원의 주식 차명거래 혐의를 수사하는 경찰이 국회사무처를 대상으로 강제 수사에 나섰습니다.서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(27일) 국회사무처를 압수수색해 내부 자료를 확보 중이라고 밝혔습니다.경찰은 이 의원과 보좌진의 국회 출입 기록, 의원실 앞 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보 중인 것으로 전해졌습니다.주식 차명거래 기록과 이 의원 및 보좌관의 국회 출입 기록, 인공지능(AI) 정책 등 관련 보고를 받은 기록을 맞춰보며 이 의원의 이해충돌방지법 위반 혐의를 입증하기 위한 것으로 보입니다.앞서 지난 4일 국회 본회의장에서 이 의원이 보좌관 차 씨 명의로 네이버와 LG CNS 등 AI 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착된 바 있습니다.그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡은 만큼 이해충돌 논란도 불거졌습니다.경찰은 지난 7일 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성했으며, 이 의원과 차 씨를 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건해 수사하고 있습니다.이 의원과 차 씨는 경찰 조사에서 차명거래 혐의를 인정하는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.다만 이 의원은 국정기획위에서 업무상 취득한 미공개 정보를 이용해 주식을 거래했다는 혐의는 부인한 것으로 전해졌습니다.경찰은 전날 브리핑에서 이 의원의 차명거래 의혹과 관련해 현재까지 7건의 고발을 접수했으며 29명에 대한 조사를 마쳤고, 필요시 이 의원과 차 씨 등을 추가 소환해 조사할 것이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)