거친 형사로 변신한 '사마귀' 장동윤…"벌크업 조금 했다" 겸손

'사마귀: 살인자의 외출' 장동윤이 거친 형사로 돌아온다.



오는 9월 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(극본 이영종, 연출 변영주)은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.



'사마귀: 살인자의 외출'은 연기력과 화제성 다 잡은 두 배우 고현정(정이신 역)과 장동윤(차수열 역)의 조합으로 주목받고 있다. 특히 장동윤은 그동안 다양한 작품에서 보여준 선이 고운 외모, 다정하고 부드러운 모습 대신 범인을 잡기 위해 온몸을 내던지는 거친 형사로 파격 변신을 예고해 기대를 더한다. 여기에 평생 증오한 연쇄살인마 엄마와 공조 수사를 하며 진폭이 큰 감정 열연도 선보인다.



차수열은 정신적으로도, 육체적으로도 결코 쉽게 표현할 수 있는 캐릭터가 아니다. 그만큼 배우에게는 의미 있지만 어려운 도전이었을 터. 장동윤은 자신이 연기한 차수열에 대해 "핏줄을 부인하고 사는 인물이다. 자신의 인생에 엄마는 없는 존재로 여기고 살고 싶어한다"라고 표현했다. 간단명료한 설명이지만, 그 안에 차수열이 지닌 '사마귀'에 대한 복합적인 감정이 고스란히 담겨 있다.



그렇다면 강인한 카리스마를 지닌 차수열이 되기 위해 장동윤이 특별히 신경 쓴 것은 무엇일까. 이에 대해 장동윤은 "장르물에 맞게 분장을 거칠게 신경 써 주셨다"라고 말하며 "벌크업도 아주 조금 했다. 운동을 좋아하기도 해서 준비하는 과정이 어렵지는 않았다"라고 겸손하게 답했다.



'사마귀: 살인자의 외출' 제작진에 따르면 장동윤은 극 중 차수열이 모방범죄 범인 검거를 위해 계속해서 뛰고 또 뛴 것은 물론, 몸 사리지 않고 다양한 액션 장면도 직접 소화했다. 이에 대해 묻자 이번에도 장동윤은 "액션은 평소에 했던 작품들에 비해서 '사마귀: 살인자의 외출' 난이도가 특별히 높은 편은 아니라 괜찮았다"라고 자신을 낮춰 대답했다.



마지막으로 장동윤은 "좋은 분위기 속에서 모두가 열심히 만든 '사마귀: 살인자의 외출'이라는 작품이 곧 공개된다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라며 "앞으로도 좋은 연기로 보답하는 배우 장동윤이 되겠다. 감사하다"라고 시청 독려와 인사말을 전했다.



답변 하나하나에 배우 장동윤의 겸손함이 묻어났다. 그는 어렵지 않았다, 힘들지 않았다고 했지만 곁에서 지켜본 '사마귀: 살인자의 외출' 제작진과 동료 배우들은 너 나 할 것 없이 입을 모아 장동윤의 열정과 노력, 배려심과 겸손함을 칭찬했다. 그렇기에 그의 노력이 더욱 빛나는 것이다. 제작진과 배우들이 아낌없이 극찬한 장동윤의 변신과 열연을 만날 수 있는 '사마귀: 살인자의 외출'이 더욱 기대된다.



SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 현재 방영 중인 '트라이:우리는 기적이 된다' 후속으로 오는 9월 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)