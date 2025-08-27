애플, 아이폰17 시리즈 공개 일정 확정…9월 9일 개최

아이폰 제조업체 애플이 다음 달 9일 자사의 최신 스마트폰 아이폰17 시리즈를 공개합니다.



애플은 현지 시간 26일 신제품 행사 일정을 확정하고 전 세계 미디어와 크리에이터 등에게 행사 일정을 담은 초대장 발송을 시작했습니다.



행사는 애플 본사가 있는 미 캘리포니아주 쿠퍼티노의 애플 파크 내 스티브 잡스 시어터에서 현지 시간 오전 10시 시작됩니다.



아이폰17 시리즈 기본 모델은 화면이 6.1인치에서 6.3인치로 커지고, 1초에 화면이 갱신되는 횟수인 주사율이 기존 60Hz에서 120Hz 디스플레이로 업그레이드될 것으로 전망됩니다.



특히, 아이폰 '에어'라는 새 모델이 플러스를 대체할 것으로 예상됩니다.



두께는 기존보다 0.08인치 얇은 5.5㎜에 이를 것으로 알려졌습니다.



이는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로 5.8㎜인 삼성 갤럭시 S25 엣지보다 슬림한 수준입니다.



고급 모델인 프로와 프로맥스는 뒷면이 새롭게 디자인되며 카메라 영역이 커져 사진 촬영 기능이 한층 강화됩니다.



아이폰과 함께 업데이트된 애플워치11 시리즈와 울트라3, SE3도 공개될 것으로 전망됩니다.



애플워치 울트라3는 더 커진 화면과 향상된 고속 충전을 지원하는 등 큰 업데이트가 예상됩니다.



3세대 에어팟 프로도 공개될 것으로 보이는데, 2022년 에어팟 프로2가 출시된 이후 3년 만입니다.



새로운 이어버드는 디자인이 더 컴팩트하고, 노이즈 캔슬링과 오디오 처리가 한층 향상될 것으로 예상됩니다.



(사진=애플 제공, 연합뉴스)