"빙하 속 2천 년 전 미생물 인체 감염…일부는 적혈구 파괴도"

유영규 기자
작성 2025.08.27 10:40 조회수
"빙하 속 2천 년 전 미생물 인체 감염…일부는 적혈구 파괴도"
▲ 스틱스 빙하 코어에서 발견된 잠재적 병원성 균주의 고체 배양 모습

극지연구소는 남극 빙하 속에서 최대 2천 년 동안 잠들어 있던 미생물을 분석해 인체 감염 가능성을 확인했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

극지연구소 김옥선 박사 연구팀은 남극장보고과학기지 인근 스틱스(Styx) 빙하에서 채취한 빙하 코어(빙하에서 원통형으로 뽑아낸 얼음 조각)를 분석해 서기 520∼1980년에 형성된 빙하 층에서 27종 656개 균주의 미생물을 확보해 분석한 결과를 공개했습니다.

스틱스 빙하 코어는 장보고기지가 설립된 지난 2014년 극지연구소가 남극에서 처음으로 확보한 길이 210m의 시료입니다.

극지연구소는 "이 빙하 코어는 약 2천 년 전의 환경을 연구할 수 있는 시료로, 형성 당시의 기후와 생물 정보가 보존돼 있다"고 설명했습니다.

이 시료에서 발견된 미생물 중 대부분은 자연에서 흔히 발견되는 세균이지만, 9종 55개 균주는 '잠재적 병원성 세균 후보'로 분류됐습니다.

김민경 박사는 "미생물 중 일부는 결핵균처럼 인체 세포에 달라붙고 면역 반응을 회피하는 유전자를 갖고 있다"며 "다른 일부에서는 물고기나 생쥐 등 실험동물에게 치명적인 영향을 주는 유전자 서열이 발견됐다"고 말했습니다.

연구팀은 또 "일부 미생물에서는 사람의 정상 체온인 37도에서 적혈구를 파괴하는 '용혈 반응'이 관찰됐다"며 "이는 면역력이 떨어진 사람에게 잠재적 위험이 될 수 있는 수준"이라고 설명했습니다.

신형철 극지연구소 소장은 "기후변화로 빙하가 녹으면서 오랫동안 갇혀있던 미생물이 노출돼 인간과 접촉할 가능성이 커지고 있다"며 "이번 연구는 남극 빙하 미생물의 다양성과 잠재적 위험성을 이해하는 중요한 자료가 될 것"이라고 말했습니다.

이번 연구 결과는 국제학술지 환경 연구(Environmental Research)에 지난달 게재됐습니다.

(사진=극지연구소 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
