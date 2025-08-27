스리랑카 유학생이 잃어버린 등록금, 부산 시민이 찾아줘

▲ 등록금 봉투 찾아준 시민과 유학생

부산에서 스리랑카 유학생이 잃어버린 등록금이 든 봉투를 한 시민이 찾아 돌려줬습니다.오늘(27일) 부산 남부경찰서에 따르면 전날 오전 9시 30분 스리랑카 출신 유학생 A 씨가 "부산 남구 대연동 한 대학교 앞 횡단보도에서 등록금이 든 봉투를 잃어버렸다"고 신고했습니다.A 씨는 어렵게 마련한 등록금을 잃어버리자 망연자실한 상태에서 경찰을 찾아왔습니다.봉투 안에는 현금이 100여만 원 정도 있었던 것으로 알려졌습니다.신고받은 경찰은 주변을 수색하고 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인하다가 돈 봉투가 습득물로 경찰에 접수된 것을 확인했습니다.횡단보도 인근에서 돈 봉투를 주운 B 씨가 직장에서 바쁜 일을 처리한 뒤 가까운 지구대를 방문해 돌려준 것입니다.경찰은 외국인 유학생이 잃어버린 돈과 습득물이 일치하는 것을 확인하고 A 씨에게 돈 봉투를 돌려줬습니다.경찰 관계자는 "A 씨가 '다시는 찾지 못할 줄 알았다'며 눈시울을 붉히고 시민 B 씨에게 거듭 감사 인사를 전했다"면서 "시민 B 씨는 누구라도 저와 똑같이 행동했을 것이라고 했다"고 전했습니다.(사진=부산 남부경찰서 제공, 연합뉴스)