"잊고 살던 주식·배당금 찾아가세요"…예탁원 캠페인 실시

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

한국예탁결제원은 보유 사실을 잊어버린 주식과 배당금의 수령을 돕는 '2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인'을 다음 달 1일부터 진행한다고 밝혔습니다.국내 주주의 실거주지로 휴면 재산 안내문을 발송하고 오프라인 창구나 웹사이트 접수를 통해 미수령 주식·대금을 돌려주는 캠페인으로 5주 동안 진행됩니다.올해 7월 기준 예탁결제원에 보관된 미수령 주식은 상장사 기준 약 461만 주로, 시가가 653억 원에 달하는 것으로 추정됩니다.예탁결제원은 2009년부터 매년 이 캠페인을 진행하고 있는데, 작년까지 모두 1조 688억 원의 주식·대금을 원 소유주에게 돌려줬습니다.미수령 주식의 보유 여부는 한국예탁결제원의 증권대행 웹사이트(https://ta.ksd.or.kr)에서 확인할 수 있고, 관련 문의는 전화(1577-6600)로 할 수 있습니다.주식·대금을 찾으려면 본인 명의의 증권 계좌를 만들고, 신분증을 지참해 한국예탁결제원의 서울 여의도 사옥 및 지역고객 센터의 창구를 찾거나 모바일 서비스로 비대면 접수를 하면 됩니다.