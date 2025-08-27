"잊고 살던 주식·배당금 찾아가세요"…예탁원 캠페인 실시

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.
한국예탁결제원은 보유 사실을 잊어버린 주식과 배당금의 수령을 돕는 '2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인'을 다음 달 1일부터 진행한다고 밝혔습니다.
국내 주주의 실거주지로 휴면 재산 안내문을 발송하고 오프라인 창구나 웹사이트 접수를 통해 미수령 주식·대금을 돌려주는 캠페인으로 5주 동안 진행됩니다.
올해 7월 기준 예탁결제원에 보관된 미수령 주식은 상장사 기준 약 461만 주로, 시가가 653억 원에 달하는 것으로 추정됩니다.
예탁결제원은 2009년부터 매년 이 캠페인을 진행하고 있는데, 작년까지 모두 1조 688억 원의 주식·대금을 원 소유주에게 돌려줬습니다.
미수령 주식의 보유 여부는 한국예탁결제원의 증권대행 웹사이트(https://ta.ksd.or.kr)에서 확인할 수 있고, 관련 문의는 전화(1577-6600)로 할 수 있습니다.
주식·대금을 찾으려면 본인 명의의 증권 계좌를 만들고, 신분증을 지참해 한국예탁결제원의 서울 여의도 사옥 및 지역고객 센터의 창구를 찾거나 모바일 서비스로 비대면 접수를 하면 됩니다.