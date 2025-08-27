뉴스

"비핵화 망상증"…북한, '비핵화' 발언에 원색 비난

안정식 북한전문기자
작성 2025.08.27 10:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 미국에서 한 '비핵화' 발언에 대해 북한이 비난하는 입장을 내놨습니다. 비핵화 망상증에 걸린 위선자의 정체가 드러났다고 표현했습니다.

안정식 북한전문기자입니다.

<기자>

북한이 '비핵화 망상증에 걸린 위선자의 정체가 드러났다'며, 방미 중인 이재명 대통령의 비핵화 발언을 비난했습니다.

조선중앙통신은 이 대통령이 전략국제문제연구소에서 한 연설을 거론하면서, 북한을 '가난하지만 사나운 이웃'이라고 모독하며 가당치도 않은 비핵화에 대해 떠들어댔다고 비난했습니다.

북한은 이 대통령이 위선자로서의 본색을 드러냈다며, 비핵화망상증을 유전병으로 달고 있다가는 한국뿐 아니라 누구에게도 이롭지 못할 것이라고 주장했습니다.

북한은 또, 이 대통령의 '3단계 비핵화론'에 대해서도 하늘에 떠가는 구름을 잡아보겠다는 것 같은 천진한 꿈에 불과하다고 혹평했습니다.

조선중앙통신은 국위이고 국체인 핵을 영원히 내려놓지 않으려는 북한의 입장은 절대불변이라고 밝혔습니다.

북한은 또, 비핵화는 이론적으로나 실천적으로, 물리적으로 이미 사멸된 지 오래라면서, 비핵화에 아직도 헛된 기대를 점쳐보는 것은 너무도 허망한 망상이라고 주장했습니다.

북한은 이 대통령의 비핵화 발언에 대해서는 비난했지만, 한미 정상회담에서 언급된 트럼프 미 대통령과 김정은 국무위원장 간 만남 가능성에 대해서는 언급하지 않았습니다.

(영상편집 : 최진화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
안정식 북한전문기자 사진
안정식 북한전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지