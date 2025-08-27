뉴스

미 빌보드 '핫 100'서 '골든' 1위…K팝 장르만 총 12곡

유영규 기자
▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 흥행으로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 K팝 관련 곡이 12곡이나 이름을 올렸습니다.

26일(현지시간) 빌보드에 따르면 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙 '골든'(Golden)은 '핫 100'에서 전주보다 한 계단 올라 1위를 탈환했습니다.

이 곡은 이로써 비연속으로 통산 2주 1위를 차지했습니다.

'핫 100' 차트에서는 '골든'을 비롯해 '케이팝 데몬 헌터스' OST가 총 8곡 진입했습니다.

'유어 아이돌'(Your Idol) 4위, '소다 팝'(Soda Pop) 5위, '하우 잇츠 던'(How It's Done) 10위, '왓 잇 사운즈 라이크'(What It Sounds Like) 20위, '프리'(Free) 23위로 각각 집계됐습니다.

'테이크 다운'(Takedown)은 25위였고, 트와이스의 정연·지효·채영 버전의 '테이크다운'은 53위였습니다.

이 밖에 로제의 글로벌 히트곡 '아파트'(APT.)는 42위로 44주 연속 진입했고, 그가 속한 걸그룹 블랙핑크의 신곡 '뛰어'(JUMP)는 74위에 자리했습니다.

트와이스의 '스트래티지'(STRATEGY)는 57위, 하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(GABRIELA)는 72위를 차지했습니다.

빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서는 '케이팝 데몬 헌터스' OST가 전주에 이어 2위로 9주 연속 진입했습니다.

이 차트에서 캣츠아이의 미니앨범 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)는 53위, 트와이스의 '디스 이즈 포'(This Is For)는 79위, 투모로우바이투게더(TXT)의 '별의 장: 투게더'(TOGETHER)는 178위였습니다.

(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)
