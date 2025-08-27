CGV, DAY6 10주년 기념 콘서트 SCREENX 생중계

CGV가 인기 밴드 'DAY6'(데이식스)의 데뷔 10주년 기념 콘서트를 극장에서 생중계한다.



DAY6는 오는 30일과 31일 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>(DAY6 10주년 투어 <더 데케이드>)'의 포문을 여는 가운데, CGV는 이 중 31일 공연을 생중계한다.



2015년 데뷔 이후 탄탄한 밴드 사운드와 진정성 있는 음악으로 국내외 팬들에게 꾸준한 사랑을 받아온 DAY6의 발자취를 함께 기념하는 무대다.



특히 이번 생중계는 K-POP 아티스트의 단독 콘서트로는 최초로 SCREENX LIVE로도 만나볼 수 있어 더욱 큰 의미를 가진다. 좌우 벽면까지 확장된 3면 스크린과 극장의 풍부한 사운드를 통해 현장을 그대로 옮겨온 듯한 압도적인 몰입감을 선사할 예정이다. 팬들은 콘서트의 화려한 무대, 감동적인 라이브, 멤버들과의 교감을 극장에서 더욱 생생하게 경험할 수 있다.



CGV는 앞서 DAY6의 10주년 기념 영화 '6DAYS(식스데이즈)'를 단독 상영하며 팬들의 큰 호응을 얻은 바 있다. 오는 31일 선보이는 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>' 극장 생중계는 영화 '6DAYS'와 더불어 CGV에서 DAY6의 10주년을 특별하게 기념할 수 있는 또 하나의 즐길거리가 될 것으로 기대된다.



또한, CGV는 'DAY6 10th Anniversary Tour <The DECADE>' SCREENX LIVE 관람객에게 폴라로이드형 엽서를 선물한다. CGV에서만 만나볼 수 있는 한정판 굿즈로 팬들에게 특별한 소장 가치를 더한다.



'DAY6 10th Anniversary Tour 〈The DECADE〉' 생중계는 CGV강남, 광주상무, 대구, 대전터미널, 동수원, 동탄역, 마산, 서면, 안산, 여의도, 영등포, 왕십리, 용산아이파크몰, 울산삼산, 의정부, 인천, 일산, 전주효자, 천안펜타포트 등 전국 50여 개 극장에서 만나볼 수 있다. 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 또는 CGV ICECON 공식 인스타그램(@cgv_icecon)에서 확인 가능하다.



CJ CGV 김진호 ICECON사업팀장은 "데뷔 10주년을 맞은 DAY6의 특별한 무대를 K-POP 아티스트 단독 콘서트 최초로 SCREENX LIVE를 통해 선보일 수 있어 의미가 크다"며, "앞으로도 CGV만의 차별화된 기술과 콘텐츠로 팬들에게 색다른 즐거움을 전하겠다"고 말했다.



CJ 4DPLEX 송두선 SCREENX LIVE 총괄 PD는 "SCREENX LIVE는 중앙 화면뿐 아니라 좌우 윙까지 3면을 활용해 연출한다"며 "이번 DAY6 콘서트에서는 현장 중계에서는 볼 수 없는 멤버들의 클로즈업과 다양한 각도를 좌우 윙에 담아 SCREENX LIVE만의 즐거움을 선사할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)