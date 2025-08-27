임영웅, 타이틀곡은 '순간을 영원처럼'…M/V 티저 공개

가수 임영웅의 정규 2집 타이틀곡이 정해졌다.



27일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 'IM HERO 2'의 뮤직비디오 티저가 공개됐다.



공개된 영상은 타이틀곡 뮤직비디오 티저로, 이번 앨범의 타이틀곡은 '순간을 영원처럼'이다.



영상 속 임영웅은 올블랙 슈트부터 포근한 니트 등 다양한 스타일링을 소화하며 눈길을 끄는 가하면, 아기자기하면서도 따뜻한 분위기는 물론, 임영웅의 훈남 비주얼이 돋보이며 팬심도 사로잡고 있다.



특히 '길지 않은 인생 잘 살아보고 싶어. 마음껏 사랑을 해보려 해'라며 가사의 한 부분까지 흘러나와 신곡에 대한 궁금증까지 높이고 있다.



'순간을 영원처럼' 뮤직비디오 티저 공개로 새 앨범에 대한 기대치도 더한 임영웅은 이번 활동을 통해 한층 더 깊어진 감성과 함께 다양한 음악을 골라 듣는 즐거움도 선물할 예정이다.



다채로운 매력을 뽐낼 임영웅의 'IM HERO 2'는 오는 29일 금요일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 10월부터는 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 개최한다.



임영웅의 전국투어 콘서트는 개최 전부터 큰 화제를 모으고 있다. 지난 26일 오후 NOL 티켓을 통해 인천 콘서트 티켓 예매가 오픈됐고, 빠른 속도로 전석 매진을 기록하며 명불허전 티켓 파워 입증과 함께 대중의 관심과 사랑을 증명하기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)