순찰 경찰 보고 멈칫한 차량…그 안에 100억대 도박사이트 수배자

유영규 기자
작성 2025.08.27 08:59 조회수
100억 원대 인터넷 불법 도박 사이트 운영 관련 혐의로 수배된 20대가 범죄 예방 순찰 중이던 경찰에 붙잡혔습니다.

오늘(27일) 경남경찰청 범죄예방대응과에 따르면 지난 22일 오후 2시 30분 경남 창원시 마산합포구 해운동 한 도로에서 100억 원대 불법 도박 사이트 운영자로 지명수배된 20대 A 씨가 현장에서 검거됐습니다.

당시 경찰은 범죄 예방 순찰을 하던 중 경찰관을 보고 갑자기 멈칫하는 승용차를 발견했습니다.

이를 수상하게 여긴 경찰은 즉시 차량을 안전한 곳으로 유도해 정차시킨 뒤 검문했습니다.

차량 조회 결과 차량 소유주와 운전자가 다른 것을 확인하고 차량을 포위한 뒤 도주로를 차단했습니다.

이후 끈질긴 추궁 끝에 운전자가 도박공간개설 혐의로 체포영장이 발부된 지명수배자인 것을 파악했습니다.

경찰은 현장에서 A 씨를 검거해 수사 부서로 신병을 인계했습니다.

경찰 관계자는 "이번 검거로 장기 미제 사건으로 이어질 수 있었던 범죄를 차단하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 시민 안전을 최우선으로 생각하고 범죄 예방 활동을 강화하겠다"고 말했습니다.

(사진=경남경찰청 제공, 연합뉴스)
