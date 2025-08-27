79세 트럼프, 3시간 17분간 '마라톤 국무회의'…자화자찬 일색

▲ 26일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 열린 회의에서 트럼프 대통령이 연설하고 있다.

올해 79세인 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 백악관에서 직접 주재한 국무회의가 3시간 17분간 이어지며 이례적으로 길게 진행됐습니다.백악관 유튜브 채널을 통해 처음부터 끝까지 생중계된 이날 국무회의는 트럼프 2기 행정부의 정책 성과를 홍보하는 데 대부분의 시간이 할애됐습니다.트럼프 대통령은 주요국과의 무역 협상 타결, 미국 내 자동차 생산 증가, 대도시 범죄 대응, 약값 인하 등 2기 트럼프 행정부에서 이뤄진 성과들을 구체적으로 설명했습니다.그는 "우리는 전 세계에서 미국산 농산물 수출의 새로운 시장 접근성을 확보했다"면서 "우리는 영국, 중국, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 일본, 어제 이곳에 왔던 한국, 유럽연합(EU)과 역사적인 무역 협상을 타결했다"고 말했습니다.그러면서 전날 이재명 대통령과의 정상회담 결과를 두고 한국이 무역합의 개정을 시도했으나 기존의 무역 합의 내용을 지켰다는 취지로 말하며 업적을 과시했습니다.트럼프 대통령은 워싱턴 DC에 범죄 소탕을 위해 주 방위군 등을 투입한 뒤 도시가 안전해지고 범죄율이 낮아졌다는 점도 강조했습니다.자신을 두고 '독재자'(dictator)라고 하는 일각의 비판에 대해선 "나는 독재자가 아니다. 나는 범죄를 멈춰 세웠다"라고 항변하기도 했습니다.이와 함께 풍력 등 재생에너지 대신 석탄, 원자력 등이 중심이 되는 에너지 정책을 폄으로써 에너지 생산량이 늘었다는 점도 홍보했습니다.이어 발언 기회를 얻은 장관들도 소관 업무별 성과를 자세히 언급하며 트럼프 대통령을 치켜세웠습니다.피트 헤그세스 국방부 장관은 트럼프 정부에서 강한 군대가 만들어지고 있다면서 "당신의 리더십과 담대함, 명확성, 상식에 감사드린다. 우리 모두가 미국을 우선시하고 힘을 발휘하도록 방패 역할을 해주심에 감사드린다"고 말했습니다.로리 차베스-디레머 노동부 장관은 "트럼프 행정부에서 노동부 장관으로 일하게 된 것은 영광"이라며 "모든 것에 감사드린다"고 말하기도 했습니다.트럼프 대통령은 통상해 온 것처럼 회의 후반부에 현장에 있던 기자들과 러시아-우크라이나 전쟁 등 현안에 대한 질의응답을 주고받았습니다.회의 진행 '3시간 17분'은 취재진과의 질의응답까지 포함한 시간입니다.미 의회 전문 매체 '롤콜' 분석에 따르면 이날 국무회의는 트럼프 대통령의 공개 영상 출연(on-camera appearance)으로도 최장 기록을 세웠습니다.트럼프 대통령은 회의 내내 방송용 마이크를 높이 들고 있었던 카메라맨들에게 "그렇게 오래 들고도 지치지 않다니 믿을 수가 없다. 3시간 동안이나 들고 있었다. 얼마나 힘이 센 거냐"고 말해 눈길을 끌었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)