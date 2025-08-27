부산 공채 매입 요율 0%…연두색 번호판 차량 가장 많아

▲ 고액 법인차용 연두색 번호판

값비싼 법인 업무용 차량 등에 부착되는 연두색 번호판을 단 차량이 부산에 가장 많이 등록된 것으로 나타났습니다.오늘(27일) 국민의힘 박성훈 의원(부산 북을)이 국토교통부에서 받은 자료를 보면 올해 7월 기준 연두색 번호판을 단 법인 업무용 자동차는 전국에 모두 3만 8천540대입니다.연두색 번호판은 차량 가격이 8천만 원 이상인 법인 소유 차량이나 리스, 장기 렌트 차량에 부착됩니다.지자체별로는 부산이 9천111대로 가장 많습니다.인천이 7천404대, 경남이 5천168대, 경기와 서울이 3천445대입니다.국토부는 부산에 연두색 번호판 차량이 가장 많은 이유에 대해 공채 매입 요율이 0%이기 때문으로 보고 있습니다.차량을 신규 등록하려면 의무적으로 공채를 매입해야 하는데, 지자체마다 공채 매입 요율이 다릅니다.부산은 0%지만, 인천과 경남은 5%, 서울은 20%로 돼 있습니다.박성훈 의원실 관계자는 "부산의 공채 매입 요율이 0%이기 때문에 고가 차량을 많이 취급하는 법인 또는 리스·렌터카 업체들이 부산에 차량을 집중적으로 등록했을 가능성이 높다는 게 국토부의 설명"이라고 전했습니다.이어 "부산에 연두색 번호판 법인차량이 급증한 것은 제도 도입 취지와는 무관하게 지역 간 세제 차이를 이용한 합법적 비용 회피 현상으로 판단한다"고 지적했습니다.이에 대해 부산시 관계자는 "단순하게 공채 매입 요율 때문에 부산에 연두색 번호판 차량이 많이 등록된 것으로 보기엔 무리가 있다"면서 "공채 매입 요율은 각 지자체가 조례로 정하고 있어 차이가 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)