1. '마스가' 상징 조선소 시찰…내일 귀국

이재명 대통령이 미국 방문 마지막 날 한미 조선업 협력의 상징인 필라델피아 필리 조선소를 방문했습니다. 3박 6일 방미 일정을 마친 이 대통령은 내일(28일) 새벽 귀국합니다.

2. "무역협상, 문제 있었지만 정상회담서 잘 해결"

트럼프 미 대통령이 한국과의 무역 협상에서 문제가 있었지만 어제 정상회담에서 잘 해결했다고 말했습니다. 미국 언론은 이 대통령이 칭찬 공세로 분위기를 주도했다며 첫 한미정상회담을 무난히 넘겼다고 평가했습니다.

3. 한덕수 오늘 구속기로…특검, 권성동 소환

'내란 우두머리 방조 혐의' 등을 받는 한덕수 전 총리가 오늘 법원에서 구속 심사를 받습니다. 김건희 특검팀은 통일교 측으로부터 불법 정치자금 수수 혐의 등을 받고 있는 국민의힘 권성동 의원을 오늘 소환합니다.

4. 국힘 새 대표 장동혁…"당 분열 몰고 가면 결단"

국민의힘 새 대표에 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대한 장동혁 후보가 선출됐습니다. 장 대표는 "당을 분열로 몰고 가는 이들에 대해선 결단이 필요하다"며 강경 노선을 예고했습니다.
